Haldokolnak az iszlám bankok

Szeptember 2014 óta növekszik a nem teljesítő finanszírozások szintje, a legfrissebb adatok szerint ez az érték 4,8 százalékra nőtt már, ami épphogy az indonéz jegybank által engedélyezett 5 százalék alatt van. A szektor NPF-szintje 2016 májusában tetőzött, ekkor 6,2 százalék volt, ami a legrosszabb szint 2003 óta.

Az 1990-es évek elején kelt életre Indonézia iszlám bankszektora, ezután pedig két évtized virágzás jött. A szektor a befektetők érdeklődését is felcsigázta, mivel két komoly gazdasági válságot; az ázsiai válságot 1998-ban és a 2008-as válságot is különösebb gond nélkül túlélte. Az elmúlt években viszont gyengélkedni kezdtek az iszlám bankok, a nem teljesítő finanszírozások (vagyis non performing financings, NPF, ami az iszlám bankolásban a nem teljesítő hitelek, NPL-ek megfelelője) szintje pedig azt mutatja, hogy komoly a gond.2016 szeptemberében 13 iszlám bank lépte túl a felügyeleti NPF-határt, három ezekből a felügyeleti limit kétszeresét is túllépte, The Jakarta Post szerint ennek a fő oka az, hogy az iszlám pénzügyi termékek. Az iszlám vallás tiltja azt, hogy kamatot számítsanak fel a bankok, ezért "marzsnak" hívják ezt a pénzintézetek, ezen kívül viszont lényegében nem térnek el másban ezek az "murabahah" névre hallgató termékek a hagyományos hitelektől. Ezen kívül, az iszlám számára ideális nyereséget és veszteséget is megosztó finanszírozási sémákat - az úgynevezett "mudharabah" és "musharakah" termékeket -, szinte lehetetlen megvalósítani, hiszen hatalmas kockázatot és alacsony hozamot jelentenek a pénzintézeteknek és az ügyfeleknek is.Nem meglepő tehát, hogy az iszlám bankok finanszírozási portfólióját a klasszikus hitelekhez hasonló murabahah termékek teszik ki, a másik két termék pedig mindössze 2 százalékát. Az előbbi adja a nem teljesítő hitelek több mint 50 százalékát, annak ellenére, hogy ezt tartják a kevésbé kockázatosnak (persze teljes állományuk is nagyobb)., ezért egyre többen választják inkább az utóbbi kategóriát, valamint kérdőjelezik meg az iszlám bankok "tisztaságát". A cikk szerint, ezért ha a bankok hosszú távon is fenn akarnak maradni a világ legnagyobb iszlám lakosságú országában,