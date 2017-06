Hamarosan felrobban a kínai hitelbomba?

Először is, amikor jelentős megtakarításaikat az ügyfelek hajlamosak a bankban tartani, akkor mindig van elérhető likviditás.

Másodszor, és ez nagyon eltér a nyugati gazdaságok működésétől, gyakorlatilag az összes kínai hitel mögött belföldi finanszírozás áll, és helyi bankok nyújtják őket.

Harmadszor: a tőke még mindig állami ellenőrzés alatt áll, melyet szükség esetén villámgyorsan szorosabbra lehet vonni - amint azt az elmúlt hónapok eseményei is igazolták.

Végül: a kínai gazdaság domináns szereplői továbbra is a nagy, állami vállalatok. Az állami ellenőrzés megóvja őket a piaci hatásoktól, és lehetővé teszi a kormány számára, hogy fokozatosan átstrukturálja ezeket a vállalatokat.

A lista élén a politikai hibák kockázata áll. A pénzügyi válság óta a növekedés és a stabilitás hátterében a politikai beavatkozások álltak. Egy ballépés rémülethullámot kelthetne a piacokon. Az ilyen hibák számos alakot ölthetnek: túlpöröghet a növekedés vagy kiderülhet, hogy a szabályozó hatóság nem képes kordában tartani az árnyékbanki tevékenységet.

A következő a fokozódó tőkekiáramlás veszélye. A likviditás megcsappanása arra kényszeríthetné a helyi bankokat, hogy növeljék a külföldi piaci kitettségüket. Párhuzamosan azzal, hogy a kínai bankok stabilitását a nemzetközi szabványok alapján mérnék fel, valószínűleg nőne a hitelek ára, ami további nyomás alá helyezné a gazdaságot.

Végül nem szabad alábecsülni a megtakarításaikat a bankban tartó ügyfelek bizalmának megrendüléséhez kapcsolódó kockázatot sem, ugyanis a betétesek rohama jelentősen meggyengíthetné a bankok pozícióját

2017 februárjában, az éveken át tartó monetáris és költségvetési lazítást követően a Kínai Népi Bank (PBoC) több monetáris eszköz kamatlábát megemelte, ami lényegében likviditási megszorításként értékelhető. Ennek hatása már a piaci kamatok, például az egynapos SHIBOR kamatláb mértékén is érzékelhető.Az irányváltás miatt néhány nemzetközi befektető egy közelgő válságtól kezdett el rettegni, ami valahol érthető, hiszen váltás potenciális következményei között ott van a kishitelezőket érintő likviditási válság és/vagy Kína középtávú növekedésének lassulása is. Erről korábban mi is írtunk:A Fidelity szerint a PBoC viszont ura a helyzetnek, a likviditás menedzselését célzó intézkedéseket szabályozói szigorításként kell felfogni, melynek keretében a jegybank a jogalkotóval együtt próbálja kontroll alá vonni a bankon és mérlegeiken kívüli (árnyék-)hitelezést. Bár erre a hozamok rövid távon emelkedéssel reagálnak, a szándék nem a vállalatok kiéheztetése, hanem az általános vélekedés szerint túl nagyra hízott hitelpiaci léggömb fokozatos leeresztése.Ha a kamatok annyira elszállnának, hogy az már veszélyeztetné a vállalatok életképességét, és jelentősen csökkenne a növekedés, a PBoC előtt még mindig ott állna a lehetőség, hogy vagy további likviditást pumpáljon a rendszerbe, vagy a hitelezési aktivitásuk felpörgetésére sarkallja a nagyobb bankokat.Az adósságválság leggyakoribb előjele a likviditási válság, de a Fidelity feltételezi, hogy Kína megfelelő védettséggel rendelkezik ennek bekövetkezése ellen:Bár a Fidelity szerint nem kell tartanunk egy közelgő válság kibontakozásától, érdemes szemmel tartani néhány fontos mutatót: