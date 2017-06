Hamarosan kiderül, mennyivel hiteleznek többet a bankok

Az MNB májusban jelentette be , hogy elindítja a Piaci Hitelprogram (PHP) második szakaszát, amellyel lehetővé teszi, hogy a bankok megemeljék a mikro-, kis- és középvállalati szektorra vonatkozó hitelezési vállalásaikat. A PHP második szakaszábanA PHP első szakaszához hasonlóan a bankok ezúttal is hitelezési feltételhez kötött kamatcsere-ügylet (HIRS) kötésével vehetnek részt a programban. A 300 milliárd forintos keretösszegű HIRS-tenderre 2017. július 6-án, csütörtökön kerül sor, az ügyletek elszámolása pedig az MNB korábbi kamatcsere-ügyleteihez hasonlóan ezúttal is a tender követő második munkanapon történik meg. A HIRS-ügyletek lejárata az első szakaszban kötött ügyletekkel megegyezően 2019. február 28.A Monetáris Tanács döntésének megfelelően a dinamikus, azaz az eredeti vállalásukat legalább 100 százalékkal meghaladó hitelnövekedést vállaló bankok nagyobb arányban részesülhetnek a betételhelyezési lehetőségből, mint a kisebb arányú többletvállalást tevő hitelintézetek. A preferenciális betét maximális állománya legfeljebb 150 milliárd forinttal bővülhet, az egyedi banki preferenciális betéti allokációt az MNB a HIRS tender napján közli a tenderen résztvevő bankokkal. A megemelt preferenciális betét elhelyezésére 2017. augusztustól van a bankoknak lehetősége.A jegybank a tender meghirdetésének pontos paramétereiről az érintett bankokat értesíti. A tenderen érvényes terméktájékoztatókat az MNB 2017. június 7-én elérhetővé tette a honlapján, ezzel biztosítva a bankok számára a szükséges felkészülési időt.