Hat év után először lett nyereséges a CIB Bank

nagyjából háromnegyed részben a hitelezési értékvesztés eltűnése, illetve a végrehajtott értékvesztés-felszabadítás (nettó +4,9 milliárd forint) áll, aminek a hátterében a portfólióminőség javulása áll a bankszektor egészéhez hasonlóan,

a kereskedési tevékenység eredménye, a bankadó csökkenése és a több mint 3 milliárd forintos költségmegtakarítás pedig bőven kompenzálta a nettó kamatbevételek csökkenését.

Ma jelent meg a CIB Bank éves jelentése, amely alapján a 2015-ös 40 milliárd forintos veszteség után tavaly 12 milliárd forintos nyereséget ért el a társaság IFRS szerint. Az eredményjavulás mögött

A nyereséges működés a lakossági és kkv-szektorban elért új hitelkihelyezéseknek, a befektetési alapok piacán történő további növekedésnek, a nem teljesítő hitelportfólió sikeres leépítésének és a költséghatékonyság további javulásának köszönhető.

Az eredmények a bank szerint azt igazolják, hogy a CIB univerzális bankként, országos lefedettségű hálózattal képes fenntartható módon nyereségesen működni.

A csoport tőkemegfelelési mutatója 21,8% volt 2016-ban.

A CIB Bank az elmúlt két évben több mint háromszorosára növelte piaci részesedését a lakossági új hitel-kihelyezések tekintetében, évi átlag 5,2%-ot érve el 2016-ban.

A CIB 7,3%-os piaci részesedéssel rendelkezik a lakossági jelzálog alapú hitelezésben.

8,1 %-os piaci részesedéssel az egyik legnagyobb szereplő a vállalati hitelezés piacán. 2016-ban a KKV új kihelyezések 7,7%-kal nőttek.

Jelentős mértékben növekedett a CIB piaci részesedése a befektetési alapok terén, 7,3%-ot érve el 2016-ban.

A Portfolio kérdésére a CIB Bank ismertette, hogy

a bruttó hitelállomány 66%-kal (tavaly 20%-kal) 876 milliárd forintra esett,

a betétállomány 15%-kal (tavaly 1%-kal) 1168 milliárd forintra csökkent,

a nettó kamatbevételek összege 58%-kal (tavaly 12%-kal) 26,1 milliárd forintra esett.

Fenti és alábbi ábránkon ugyanakkor látható, micsoda méretcsökkenésen esett át a CIB Bank az elmúlt nyolc évben:

a mérlegfőösszeg csökkenése azon tudatos, stratégiai lépéssorozat eredménye, aminek lényege, hogy a CIB Csoport jelentős eredményeket érjen el a korábbi, nem teljesítő hitelportfólió leépítésében és közben fokozatosan felépüljön egy új, minden szempontból egészséges portfólió is. Ez utóbbi növekedési üteme egyelőre még nem kompenzálja teljes mértékben a régi hitelek amortizációját, de a tudatos stratégiának az eredménye már most is világosan visszatükröződik a mérleg egészséges struktúrájában, és ez a folyamat a jövőben tovább erősödik.

A CIB szerintA társaság válasza szerint a CIB Bank tulajdonosa, az Intesa Sanpaolo Csoport változatlanul támogatja a csoportot annak érdekében, hogy az hosszú távon is fenntarthatóan nyereségesen működjön. A lakossági és a kkv-szegmensekben a piaci részesedés további növelése a cél.