Hihetetlen, mi zajlik: női hangú robotokat fejlesztenek a bankok

Az online és digitális bankolást követően a svéd bankok szintet léptek és belevetették magukat a mesterséges intelligencia világába. A svédek egyik legnagyobb bankja, a SEB egy Aida nevű, virtuális ügyfélszolgálati munkatársat fejleszt, aki nem mellesleg egy robot. Aida mellett ott van a Nordea Bank chatbotja is, Nova, amelyet a norvég élet és nyugdíjüzletágánál vet be a bank. Az Aida és a Nova mellett a Swedbanknak van egy Nina nevű virtuális asszisztense. Mindhárom robotnak női hangot adtak, mivel az ügyfeleken végzett kutatás szerint sokkal komfortosabban érzik magukat az emberek női hang hallatán.A SEB hangsúlyozta, hogy a chatbotok fejlesztésének célja, hogy a rutinszerű feladatokat átvegyék a banki dolgozóktól, így azok sokkal komplexebb feladatokon tudnak majd dolgozni a jövőben. A Nordea chatbotja az általános ügyfélproblémák megoldása mellett befektetési tanácsot is tud adni az ügyfeleknek, emellett az elveszett hitelkártyák zárolására és betéti számla nyitására is alkalmas.A svéd bankok mesterséges intelligencia-irányultságú fejlesztése nem véletlen, az elmúlt évek jelentős fiókbezárásai és az online felületekre való átterelés miatt az ügyfélelégedettség 20 éves mélypontra került. A svéd bankok közül többen is úgy látják, hogy az ügyfélbizalom és elégedettség visszaszerzéséhez az út a chatbotok alkalmazásán keresztül vezet. A hatalmas mennyiségű adattárolási képességük miatt a robotok hatékonyan tudják majd kiszolgálni az ügyfelek igényeit, bár egyes szakértők úgy látják, kevés a valószínűsége annak, hogy a robotok valaha úgy fognak majd tudni gondolkodni, mint az emberek.