IMF: bajba kerülhetnek a bankok és a biztosítók

A hosszú hozamok utóbbi időben látott emelkedése ellenére a japán tapasztalatok azt mutatják, hogy az alacsony kamatkörnyezetből való sikeres kilépés nem garantálható. A közgazdászok szerint Japánnak a kilencvenes évek óta bemutatott gazdasági vesszőfutása szorosan összefügg a népesség öregedésével, márpedig az USA-nak is szembe kell néznie a baby boom generáció nyugdíjba vonulásának hullámával.James Bullard, a St. Louis Fed elnöke már most úgy véli, hogy Amerika beleragadt az alacsony növekedés - alacsony hozamkörnyezet csapdájába, és ez nem valószínű, hogy meg fog változni. Az IMF tanulmánya szerint pedig amennyiben az alacsony hozamok lapos hozamgörbével párosulnak, az a bankok és a biztosítók számára káros lesz.A legrosszabbul a kisebb, földrajzilag kevésbé diverzifikált, betétgyűjtéssel finanszírozott bankok járhatnak a jelentés szerint, ami még nagyobb konszolidációhoz vezethet a szektorban. A nagyobb bankok a feltörekvő piacok felé irányuló befektetésekkel és az intézményi finanszírozásra való erőteljesebb ráhagyatkozással mérsékelhetik a nem kívánt hatásokat.Az életbiztosítók és a nyugdíjpénztárak esetében tartós kihívás lehet a profitabilitás megtartása vagy megszerzése, szolvenciájuk fenntartása. Ez pótlólagos tőke bevonására kényszerítheti őket, amire a felügyeleteknek is válaszolniuk kellene. A bankok esetében a túlzott kockázatvállalás korlátozását sürgetik a tanulmány készítői a felügyeleti szervektől.