Indulhat az újabb olasz bankmentés, 6,4 milliárd euró lesz a vége

Az EKB, az Európai Bizottság és az olasz pénzügyminisztérium közösen átnézte a két bank tőkésítési kérelmét hétfőn Brüsszelben. Elsősorban azt vizsgálták, hogy a kérelem összhangban van-e a válság után létre hozott bankmentési szabályokkal, amelyek tiltják a bankmentést abban az esetben, ha az érintett pénzintézetek fizetésképtelenné válnak.A Veneto és Vicenza megmentésének feltétele tehát az volt, hogy szolvensnek bizonyuljanak, így az összeolvadásukhoz szükséges tőkésítési tervet várhatóan jóvá fogja hagyni az EKB. A két bank még az év elején nyújtotta be a kérelmet az EKB-nak, ők 4,5 milliárd eurónyi tőkét kértek.Az EKB a stressztesztek alapján állapította meg a 6,4 milliárd eurós tőkeigényt, az olasz pénzügyminisztériummal is közölték ezt. A bankok és a hivatali szervek nem erősítették még meg a hírügynökség értesüléseit, nem is kommentálták ezt.Mindez igazán jó hír lehet a bankok kötvényeseinek, akiknek a pénzét a tőkésítésbe így nem vonják majd be.