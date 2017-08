ING-vezér: ezek lábon fogják lőni magukat

Eddig mindig csak arról volt szó, hogy milyen korlátozásokkal kell együtt élniük azoknak a bankoknak, amelyek a Brexitet követően Londonból irányítanák európai tevékenységüket, de arról már kevesebbet hallani, hogy mire számítsanak azok a bankok, amelyek más európai központokból szeretnének a brit piacon operálni a britek kiválása után.Európa nagyobb bankjai közül többen is jelentős operációval rendelkeznek az Egyesült Királyságban, ezeket fiókhálózatként működtetik, mivel így enyhébb brit tőkekövetelményeknek kell megfelelniük. A brit jegybank prudenciális igazgatóságának vezetője szerint ez a jövőben változhat, főleg azoknál a bankoknál, amelyek jelentős betétállománnyal rendelkeznek brit lakossági és vállalati ügyfelektől.A brit jegybank már fel is vette az érintett európai bankokkal a kapcsolatot, hogy megtárgyalják, kell-e a jelentős brit betétállománnyal bíró bankoknak külön leányvállalatot alapítaniuk a szigetországban, ha azt tervezik, hogy a Brexitet követően is folytatnák ottani tevékenységüket.A holland ING Bank 52 ezer munkatársából nagyjából 600 dolgozik az Egyesült Királyságban, 17,5 milliárd eurós bevételéből 500 millió származik a brit tevékenységből. Szerinte, ha a brit jegybank valóban szigorít az eddigi szabályokon, azzal London csak lábon lövi magát, a londoni pénzügyi rendszer számára pedig egy nagyon hátrányos döntés születne.