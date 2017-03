Itt a fordulat az OTP-nél

A fordulat éve

Magyarországon a hitelállományok növekedni kezdtek bankszektor szinten, és az OTP-nél is (közel 3 százalékkal)

az orosz és az ukrán bank ismét profitábilis, a két bank összesen 25 milliárd forintot termelt (a Touch Bank Oroszországban 5 milliárd forint veszteséget ért el)

az egyedi tételek jóval alacsonyabban alakultak, mint a korábbi években.

2016-ban több területen is fordulat történt,Ezeknek volt betudható, hogy megugrott a bank profitja, részben ennek tudható be, hogy a bank részvényárfolyama is nagyot emelkedett, az OTP árfolyama már jóval magasabban áll, mint a válság előtti csúcson, ezzel párhuzamosan az árazás is magas, az 1,7-es P/BV szorzó Bencsik László szerint (is) viszonylag magas.

Klikk a képre!

Forrás: OTP

Az árfolyam emelkedése nem véletlen, a bank a régióban aktív bankokhoz képest jól teljesít, a saját tőke arányos megtérülés, a tőkehelyzet és a hitel/betét-arány is kedvezőbb, mint a régiós szektortársaknál.

Forrás: OTP

Magas céltartalékolás

Emelkednek a költségek

Gyűlnek a betétek

AXA

2016 egészében jelentősen csökkentek a kockázati költségek, de a negyedik negyedévben több leánybanknál megugrott a céltartalékolás, Montenegróban például régen bedőlt követelések okozták ezt, az ottani bedőlt hiteleket nem tudta olyan arányban behajtani az OTP, mint ahogy korábban remélte, ezért került sor magas céltartalékolásra.A működési költségek tovább emelkedtek, amit részben az okozta, hogy a nominális bérinfláció nem csak Magyarországon, de a környező országokban is magas.A jelenlegi likviditási helyzete miatt az OTP nem gyűjt aktívan betétet, ennek megfelelően árazza a betéteket, ennek ellenére dinamikusan nő a betétállomány, Bencsik László szerint ez is azt mutatja, hogy a bizalom erős az OTP irányába. Tavaly 6 százalékkal bővült a bankcsoport betétállománya, a lakossági állomány 8, a vállalati 5 százalékkal nőtt.Az AXA-állományok átvétele 6-7 hónap alatt lezajlott. Az AXA a magyar operáció számaihoz elsősorban a hiteleknél tett hozzá, de az eredményszámokon is látszik már az AXA-hatás.

Forrás: OTP

Nagy ugrás Horvátországban

A Splitska banka megvásárlásával nagyot lépett előre az OTP Horvátországban, a 4 százalékos piaci részesedésű, 8. legnagyobb bankból a 4. legnagyobb horvát pénzintézet lett 11 százalékos piaci részesedéssel, de a partvidéken még magasabb is az OTP piaci részesedése, hiszen a megvásárolt bank ott erős.

Forrás: OTP

Éles a verseny Magyarországon

Erős lesz 2017

Elkeseredett verseny van a bankok között az ügyfelekért, Bencsik Lászlónak meggyőződése, hogy minden magyarországi bank jelentősen szeretné növelni a jelzáloghitel kihelyezését és állományát. Nagyon intenzív a verseny.2017 nagyon jó év lesz, a régió országaiban a GDP érezhetően bővül, a reálbérek emelkedhetnek, ez pedig lecsapódik majd a lakossági fogyasztásban is. Az ingatlanpiacon további élénkülésre számít az OTP, az új lakás építések felpöröghetnek, a használt és új lakások ára is emelkedhet, a tranzakciószámok bővülhetnek.