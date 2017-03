Itt vannak a világ legnagyobb befektetési bankjai

A Coalition adatai szerint az EMEA régióban a Deutsche Bank és a Goldman Sachs osztozik a második helyen a legnagyobb befektetési bankok listáján, miközben a JP Morgan a globális ranglista mellett az EMEA régió első helyét is meg tudta szerezni.A Deutsche Bank 2014-ben még a világ három legnagyobb befektetési bankjának egyike volt, azóta globális szinten már a hatodik helyre csúszott vissza, miután több területen is jelentős költségcsökkentést kellett végrehajtania, emellett rekord összegű bírságokat is ki kellett fizetnie az elmúlt időszakban. Rájár a rúd a bankra olyan szempontból is, hogy legújabban az amerikai hatóságoktól számít bírságra a német nagybank devizapiaci szabálytalanságok miatt.Visszatérve a listára, a JP Morgant követően a Goldman Sachs és a Citi osztozik a második helyért a globális ranglistán, a harmadik helyre pedig a Bank of America Merrill Lynch fért fel. A hatodik helyezett Deutsche Bank előtt ott van még Morgan Stanley, a lista pedig a Barclaysszel, a Credit Suisse-szel, az HSBC-vel, a UBS-szel , a BNP Paribas-val és a Societe Generaléval folytatódik.