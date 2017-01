Januárra ígérték, de késik az önkormányzatok kincstári számlavezetése

Az államkincstár közlése szerint az informatikai rendszer tesztidőszaka továbbra is zajlik, és mivel a kincstári számlavezető rendszer rendkívül bonyolult, ezért csak a tesztidőszakot követően fog majd élesedni a rendszer, de, hogy pontosan mikor, arról nincs információ.A lap szerint a számlavezető rendszert jelenleg hat intézmény teszteli, amíg ez nem fejeződik be, addig nem tudják átvenni a bankoktól az önkormányzatok számláit. Vannak olyan önkormányzatok, szám szerint 21-en, amelyek már a kincstárnál vezetik a számlájukat.A számlavezető rendszer fejlesztésénél a kincstárnak azért is van nehéz dolga, mivel a bankokéhoz hasonló szolgáltatást kell tudnia nyújtani, például hitelezést vagy betétgyűjtést nem végez a kincstár. A lap gyűjtése szerint az önkormányzatok banki hitelei elenyészőek, a betétállomány viszont 400-700 milliárd forint között ingadozik.Az önkormányzatok kincstári számlavezetésével kapcsolatban Dancsó József, a Magyra Államkincstár elnöke a Portfolio-nak is beszélt egy interjúban, akkor utalt arra is, hogy az ügyben jogszabályi felhatalmazással lehetne ebben előre haladni, de ez még nem született meg. Dancsó emellett utalt arra is, hogy a GIRO Zrt.-nek is fel kell készülnie arra, ha ilyen nagy tömegű ügyfélbővülés következik be az ő oldalukon. Az interjút itt lehet elolvasni.