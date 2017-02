Jelentős bővülésre készül az HSBC idén

A hírügynökség értesülései szerint az HSBC több akvizíciót is tervez idén, elsősorban kínai fókusszal. A bank nem vagyonkezelők, hanem eszközportfóliók és eszközplatformok vásárlását tervezi, hogy ezzel szélesebb körű termékkínálattal rendelkezzen - állítják az ügyre rálátó források.Az HSBC törekvése nem új keletű, már több nemzetközi bank is elkezdte vagyonkezelői üzletágát fejleszteni, miután az értékpapír-kereskedési és hitelezési területeken egyre kisebb a profit az új tőkeszabályok miatt. A nagybankok közül a JP Morgan, a UBS és a Credit Suisse is aktívan nyit az ázsiai piacok, azon belül is a vagyonos ügyfelek felé.Az HSBC-nél a vagyonkezelői és privátbanki üzletág bevétele az összbevétel 10%-át adta 2016 első kilenc hónapjában, ami éves összevetésben 13%-os visszaesés az egy évvel korábbi szintről. A bank tájékoztatása szerint szeptember végégig 15%-kal, 145 milliárd dollárra bővült az Ázsiában kezelt vagyon, ami közel harmada a vagyonkezelői üzletág teljes kezelt vagyonának. Az idei tervek szerint további 10%-kal növelnék az ázsiai vagyon részesedését a teljes vagyonportfólión belül.