Jó hír Európa fekete bárányától, több pénzt lehet felvenni a bankból

Szeptember 1-től a lakossági banki ügyfelek havi szinten már 1800 eurót is felvehetnek a bankszámláikról, eddig kéthetente vehettek fel maximum 840 eurót. Az új döntés értelmében a lakossági és vállalati ügyfelek ezentúl új bankszámlákat is nyithatnak.Először 2015 közepén vezették be a tőkekorlátozásokat Görögországban, hogy megakadályozzák, hogy a görög adósságválság miatt mindenki rohamszerűen vegye ki pénzét a bankokból. Legutóbb sikerrel zárult a görög kötvénykibocsátás, az adósságkezelő 3 milliárd euró értékű ajánlatot fogadott be az 5 éves kötvényre.