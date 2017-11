Jól járhatnak, akik most keresnek állást a befektetési bankoknál

Többek között a Barclays és a Deutsche Bank is azzal akarja növelni a piaci részesedését, hogy a bérek emelésével tehetséges alkalmazottakat csábít el az amerikai versenytársaiktól. Mike Karp, a New-York-i Options Group toborzóiroda vezérigazgatója szerint az európai bankok amerikai versenytársaiknál akár 30%-kal nagyobb fizetéseket is kínálhatnak. Az európai befektetési bankok azután kezdtek bele a bérek emelésébe, hogy a válság után a költségek visszavágása, és a takarékoskodás miatt csökkent a piaci részesedésük.A válság után, ahogy az európai és ázsiai versenytársak megszorításokba kezdtek, az amerikai befektetési bankok is visszafogták az alkalmazottak javadalmazását. Az Egyesült Államokban az állásbiztonságot nyújtó pénzintézetek megengedhették maguknak, hogy alacsonyabb béreket fizessenek a kereskedőiknek.A tehetséges alkalmazottakért folyó verseny azonban újra felélénkült, miután a részvényeladásokból és leépítésekből tőkét gyűjtő európai bankok visszatértek a munkaerőpiacra. John Cryan, a Deutsche Bank vezérigazgatója márciusban bejelenttette, hogy az évekig tartó megszorítások után a pénzintézet vissza akar térni a "kontrollált növekedéshez". A Credit Suisse is felhagyott a kereskedési divíziójának visszavágásával, és a magas hozamú befektetésekben keres növekedési lehetőséget.A verseny élesedése arra kényszerítheti a bankokat, hogy több pénzt rakjanak félre a vonzóbb bónuszok kifizetésére. A Goldman Sachs, és a JP Morgan, valamint a Morgan Stanley befektetési banki divíziója 22,3 milliárd dollárt tett félre az év első 9 hónapjában, ami 3%-kal nagyobb a tavalyi azonos időszakénál. Az európai befektetési bankok más megoldásra kényszerültek a fizetéseik megemelésnél, mivel az európai szabályozó hatóságok a bérek kétszeresében maximálták a kifizethető bónuszok mértékét. Ráadásul, ahogy már írtunk róla, a hatóságok arra kötelezték a pénzintézeteket, hogy több évig tartsák vissza a bónuszok kifizetését. Ezért Európában a fix bérek emelkedtek hatalmasat az elmúlt években.Az európai bankok erőfeszítései azonban eddig nem voltak kifizetődőek. A harmadik negyedévben 30%-ot estek a kötvény- és részvénykereskedelemből származó bevételek a Deutsche Banknál és a Barclaysnál, ami több mint kétszerese az amerikai befektetési bankok átlagos bevételkiesésének. Ráadásul az európai bankok agresszív munkaerőpiaci jelenléte ellenére az amerikai befektetési bankoknak nem kellett jelentősen megemelni a fizetéseiket.