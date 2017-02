Jól megy a szlovák bankoknak

A szlovák bankszektor nyeresége 2016-ban 750 millió eurót tett ki, 23,8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban - derült ki az NBS adataiból.A szlovák bankszövetség (SBA) szerint az ágazat nyereségnövekedésére jelentős befolyást gyakorolt a Visa Europe tulajdonrészének átruházása a Visa Inc. tulajdonába, valamint hozzájárultak a szektor egyszeri - osztalékokból valamint pénzügyi transzakciókból származó - bevételei is. Ezek együttes hatásának köszönhetően az ágazat 238 millió eurót kitevő nyereségnövekedést könyvelhetett el.Ellenben a szektor kamatbevételei - az alacsony kamatszint miatt - éves szinten 4,1 százalékkal csökkentek, s visszaestek a pénzintézetek díjakból származó tiszta bevételei is. Az ágazat mérlegfőösszege éves szinten 5,9 százalékkal nőtt.Tavaly emelkedett a szlovák pénzintézetek hitelkihelyezéseinek összege, a lakossági hitelállomány 13,4 százalékkal, a vállalkozói hitelek összege 5,3 százalékkal nőtt éves szinten.A lakáscélú hitelek összege - mind az új, mind pedig a hitelkiváltási célú hitelek esetében - emelkedett. A növekedés mértéke éves szinten meghaladta az 50 százalékot, ami történelmi rekordnak számít. Tavaly a bedőlt hitelek aránya 4,54 százalékponttal csökkent.Az MNB várhatóan február 24-én teszi közzé a magyar bankok hasonló adatait.