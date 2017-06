Jön az új szabályozás, milliós veszteségekre készülhetnek a bankok

Az elemzések jövőjéről és ezek díjairól is szó lesz a Portfolio szeptember 7-ei MiFID 2 konferenciáján. Ne maradjon le róla, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az elemzések jövőjéről és ezek díjairól is szó lesz a Portfolio szeptember 7-ei MiFID 2 konferenciáján. Ne maradjon le róla, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A hongkongi Quinlan & Associates tanulmánya szerint a jövőre életbe lépő MiFID 2-ből a kisebb, független szolgáltatók jöhetnek ki jobban, legalábbis ami az ügyfeleknek készített elemzéseket illeti. Ezeknek a cégeknek a fő profilja ugyanis főleg az elemzéskészítésre összpontosul, míg a globális befektetési bankok az elemzések mellett egyéb, értékpapír-szolgáltatásokat is nyújtanak ügyfeleiknek, összességében így magasabb költségekkel dolgoznak, mint független társaik.A független tanácsadók elemzéseinek népszerűsége folyamatosan nő, a tanulmány becslése szerint a nagybankok elemzési üzletágai 240 millió dolláros veszteséget is elkönyvelhetnek 2020-ra, és ebben még nincs benne a bankok követelményeknek való megfelelési költségei.Mindeddig az alapkezelőknek adott elemzések költségeit a nagyobb bankok és brókercégek a kereskedési költségekbe építették be, de a januártól életbe lépő EU-s direktíva szerint ezekért külön díjakat kell felszámítaniuk. Egy másik, friss kutatás szerint a következő 12 hónapban az európai alapkezelők 100 millió dollárral csökkenthetik az elemzésekre szánt büdzsét.A Quinlan tanulmánya arra is kitér, hogy a nagy befektetési bankok és brókerházak közül néhányan valószínűleg az elemzési üzletágak leválasztása, a szolgáltatás kiszervezése mellett döntenek majd.