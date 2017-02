Kellemetlen meglepetés a svájci nagybanknál

A nagy év végi veszteség legfontosabb oka, hogy az USA-nak fizetendő jelzálogpiaci bírságból 2 milliárd dollár többletráfordítást a negyedik negyedévben számolt el a pénzintézet.

A vártnál nagyobb veszteség miatt nőhet a nyomás Tidjane Thiam vezérigazgatón, hogy sikeresen implementálja a Credit Suisse tavalyelőtt közzétett stratégiai tervét. Ennek keretében a tavalyi 7250 fő után a bejelentés szerint idén 5500 fős létszámleépítéssel csökkentheti a társaság a működési költségeit. Hogy pontosan hol bocsátanak el alkalmazottakat, azt nem hozták nyilvánosságra.Thiam a közleményében hitet tett a bank szerkezetátalakítási terve mellett, amelynek értelmében a befektetési banki tevékenység visszaszorításával és a vagyonkezelés előtérbe helyezésével próbálják kihúzni a válságból a bankóriást.A piaci várakozásoknak megfelelően 0,7 frankos részvényenkénti osztalék fizetésére is ígéretet tett a Credit Suisse a nagy veszteség ellenére. Nagy figyelem övezi a Credit Suisse vagyonkezelési divíziójában kezelt ügyfélvagyon méretét is. Bár az év vége a különböző adóamnesztia programok miatt nettó pénzkiáramlást hozott, az év egészében nettó pénzbeáramlás történt a banknál. Az év végén a Credit Suisse elsődleges (CET1) tőkemutatója 11,6%-on állt, ami alacsonyabb a három hónappal korábbi 12%-nál, ugyanakkor számos versenytársénál jobb tőkehelyzetre utal.A Credit Suisse megerősítette azt is, hogy tőzsdére fogja vinni svájci tevékenységének 20-30%-át, ahogy ezt már korábban jelezte.