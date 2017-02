Készülnek a bankok kockázati jelentései, Trump előkelő helyet kap majd bennük

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság nemzetközi pénzintézetei a. A Bloomberg ügyhöz közelálló forrásai szerint arra készülnek, hogy a. Valószínű, hogy az elnököt egyébként egyik pénzintézet sem nevezi majd meg személyesen.Bár, a megnövekedett volatilitás hatással lehet a kereskedés volumenének csökkenéséhez, így a kereskedési jutalékokból származott bevétel csökkenéséhez is. A bankrészvények raliztak az elmúlt hónapokban, de több olyan vagyonkezelő is van, aki szerintA KPMG egyik londoni tanácsadója szerint, mint a kockázatok forrása, de abban biztos, hogy körülírják majd a kockázatokat, amelyeket a csökkenő szabályozás és a nemzetközi kereskedelmi klíma okoz majd. A tanácsadó szerint fontos, hogy a republikánus politikusnak "vannak kockázatai, de vannak lehetőségek is."Már csak azért sem valószínű, hogy személyesítik a politikust, mert, aki elnöksége alatt megígérte, hogy "leszámol a mohóság és intrika kultúrájával" a Wall Streeten. Többek közt a JP Morgan is figyelmeztette a befektetőit arról, hogy a bankoknak fel kell készülniük a szigorúbb banki szabályokra, amelyek végül többek közt a Dodd-Frank törvény keretein belül végül életbe is léptek.A jelentésekben várhatóan helyet kapnak majd Trump mellett a Brexit és az Európai Unióra leselkedő nacionalista veszélyforrások is.