Két bank csődbe ment az Egyesült Államokban

Az állami betétbiztosítási alap (FDIC) honlapján szereplő adatok szerint mindkét pénzintézet januárban zárt be. Az egyik a New Jersey állambeli Harvest Community Bank, a másik pedig az illinoisi Seaway Bank and Trust Company volt.Tavaly összesen öt bank ment csődbe az Egyesült Államokban, ezzel a 2007 óta bezárt pénzintézetek száma közel ötszázra nőtt.A betéttulajdonosokat fejenként 250 ezer dollárig (mintegy 72 millió forint) biztosítja az amerikai betétbiztosítási alap.