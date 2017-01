Két kézzel szórják a legkockázatosabb befektetési termékeket a világ második legnagyobb gazdaságában

A Gunangzhou Rural Commercial Bank tőzsdei bevezetéshez összeállított dokumentuma érdekes betekintést adott a 26 300 milliárd jüanos WMP-piacra. A Kuangtung provinciában székelő pénzintézet 93 milliárd jüannyi ötös szintű (vagyis legnagyobb) kockázati szinttel rendelkező terméket értékesített 2016 első kilenc hónapjában.A WMP-k rendkívül kockázatos mivolta miatt a People's Bank of China (PBOC) közelebbről akarja nyomon követni a termékeket, illetve azt, hogy ezek mekkora kockázatot jelentenek egyes bankoknak, erről itt írtunk:A Guangzhou Rural Commercial Bank WMP-termékeibe áramló pénzt pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe, nem-kötvénytípusú hitelpapírokba és részvényekbe fektették. Általában a WMP-k jelentős részét egyébként kötvényekbe fektetik, gyakran tőkeáttéttel dolgoznak és az is előfordul, hogy hitelből pótolják ki a megígért, de nem megszerzett hozamot, erről itt írtunk:A pénzintézet azért tolja két kézzel a termékeket a piacra elmondása szerint, mert megnövekedett a "magasabb hozam és a magasabb kockázat iránti étvágy". Várhatóan pont ezt az indoklást használják majd más bankok is, hogy növeljék a WMP-kitettségüket ahelyett, hogy a felügyelet elvárásainak megfelelően inkább csökkentenék és átláthatóvá tennék ezt.