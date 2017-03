Két olasz bank állami bankmentő csomagot kért

Hasonló témákról is szó lesz Hitelezés 2017 konferenciánkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

Versenytársukhoz hasonlóan e két bankot is a bedőlt hitelek magas aránya sodorta bajba. A Reuters azt írja a két bank közleménye alapján, hogy mindkét társaság a Monte dei Paschi di Sienánál alkalmazotthoz hasonló, úgynevezett "elővigyázatossági" újratőkésítésre kérte az olasz gazdasági minisztériumot, az olasz jegybankot és az Európai Központi Bankot.Ahogy korábban már elterjedt a sajtóban, a két banknak összesen 5 milliárd euróra lenne szüksége, az olasz kormány erről kezd tárgyalásokat az európai hatóságokkal. Ennyivel nőne tehát a decemberben elfogadott olasz állami bankmentő csomag, amely az eddigi információk alapján 6,6 milliárd eurónyi segítséget nyújt a mintegy 8,8 milliárd eurós tőkehiánnyal küzdő Monte dei Paschi di Siena számára.Az állami bankmentő csomag alkalmazásához szükség van arra, hogy bebizonyítsák, életképes ez a két bank, és arra is, hogy benyújtsák és elfogadtassák az Európai Bizottsággal szerkezetátalakítási tervüket, amely számolna a két bank összeolvadásával is. Ennek sikertelensége esetén a senior kötvényesek és a 100 ezer euró feletti nagybetétesek is viselnék a veszteségek egy részét (bail-in), sikeressége esetén azonban csak a részvényesek és a junior kötvénnyel rendelkezők számíthatnak erre. Az olasz hatóságok a bail-int mindenképpen szeretnék elkerülni, hiszen negatív következményekkel járhatna a teljes olasz bankrendszerre.