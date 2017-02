Kiebrudalnák az ukránok az orosz bankokat

Azt akarjuk, hogy fájdalom nélkül hagyják el a piacot. Erre két opció van: vagy találnak maguknak egy új tulajdonost, vagy pedig folyamatosan csökkentik a jelenlétüket.

Öt orosz állami tulajdonban lévő bank működik Ukrajnában, hárman ezek közül a 20 legnagyobb bank listáján található,. A jegybank 2014 óta dolgozik azon, hogy csökkentse ezt a számot, miután Moszkva annektálta a Krímet és támogatni kezdte a kelet-ukrajnai szeparatistákat.- mondta Katyerina Rozskova, az ukrán jegybank elnökhelyettese.Két orosz bank, a VEB és a VTB, a jegybank képviselője arra számít, hogy az első negyedév végére már lehet eredménye ennek. A másik három bank a Sberbank, a BM Bank leányai és a VS Bank.2014-ben a jegybank erre az öt bankra vezetett be korlátozó szabályokat: megtiltotta, hogy növeljék az eszközállományukat és a betétállományukat. Emiatt aAz ukrán konfliktus újabb felhevülése óta a Sberbank egyik kijevi fiókja előtt tüntetést szerveztek és azt követelték, hogy hagyja el az országot az orosz pénzintézet.Rozskova szerinta bankokat, mivel összesen 22 milliárd hrivnya lakossági betétállománnyal és 16 milliárd hrivnya vállalati betétállománnyal jelentős kárt tudnának okozni az ország gazdaságának. Jelenleg a jegybank azon dolgozik, hogy a pénzintézetek vállalati hitelállományát valahogy transzferálni tudják.Elmondta azt is, hogy a jegybank egyelőre nem talált arra bizonyítékot, hogy a pénzintézetek a szakadárokat közvetlenül is finanszíroznák, annak ellenére, hogy pár politikus ezt így véli.