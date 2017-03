Kihúzza a mocsárból a kisbankokat Trump

Kulcsfontosságú szerepet játszanak a munkahelyteremtésben és a kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek több mint felét ők nyújtják, [meg kell] őriznünk a közösségi bankokat

Világos volt, hogy egy üzletember, érti a kapcsolatot a hitelezők és hitelezettek közt. Nagyon mélyre ásott és jól tájékozott volt azokról a szabályokról, amit a bankárok felhoztak. Együtt tudott érezni velük.

- mondta Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a The Washington Post szerint.A találkozón Steve Mnuchin, az amerikai pénzügyminisztérium vezetője és Gary Cohn, a Nemzeti Gazdasági Tanács vezetője is.Trump elsősorban a válság után, 2010-ben beiktatott Dodd-Frank törvényt akarja szétszedni; a banki szabályozói csomag elsősorban a nagybankokat akarta megregulázni, de amiatt, hogy ugyanazok a szabályok vonatkoztak a kisbankokra is, a közösségi pénzintézetek nyakába rengeteg - elsősorban költséges, adminisztratív -, teher szakadt. Emiatt rengeteg kisbank került le a piacról.Trumpék szerint külön szabályokat kellene követnie a nagyobb pénzintézeteknek és a kisbankoknak, amiért már maguk a közösségi pénzintézetek is évek óta lobbiznak. A republikánus politikusok azt is elmondták, hogy a Fehér Ház már "nagyon közel van" ahhoz, hogy a Federal Reserve Board közösségi banki képviselőjét is kinevezzék, ez a pozíció már vagy két éve üres.A közösségi bankszövetség képviselője, Camden Fine elismerően nyilatkozott Donald Trumpról: