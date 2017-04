Kim Dzsongun európaiak pénzéből gyárt atombombákat

A szakemberek szerint Észak-Korea nemcsak pénzt akar lopni, hanem létre akar hozni egy fertőzött bankokból álló hálózatot arra a célra, hogy nemzetközileg is mozgatni tudja a lopott pénzt. Az eltulajdonított összegből a Kaspersky szerint Észak-Korea az atomprogramját finanszírozza.

Korábban többször is írtunk arról, hogy, a Lazarus névre keresztelt bűnözőcsoport a bangladesi, ecuadori, fülöp-szigeteki és vietnámi bankokat támadta meg az elmúlt szűk egy évben.A Kaspersky jelentése szerint ugyanez: többek közt India, Indonézia, Irak, Lengyelország, Nigéria, Tajvan és Thaiföld bankjait is megpróbálták már feltörni, sőt, európai jelenléttel bíró amerikai bankok is érintettek lehetnek.A kiberbiztonsági szakértők visszavezették a szálakat Észak-Koreához, akiket azért volt nehéz levadászni, mert többnyire nem a dzsucseista országból dolgoznak, hanem Kínából, Kelet-Európából működtetik a "hadműveleteiket". A Kaspersky szakemberei viszont kiszúrták, hogy például egy francia, dél-koreai és tajvani szervereken keresztül támadó kiberbűnözőDél-koreai szakértők szerint 1700 hacker dolgozik az elszigetelt ország kormányának, őket pedig 5000 tréner, felügyelő és egyéb támogató személyzet segíti. Az Egyesült Államok kormánya is vizsgálja az észak-koreai szálat a bangladesi jegybank ügyében a dzsucseista ország pedig egyelőre tagadja, hogy ők állnának a hackercsoport mögött.