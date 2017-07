Kimondták a halálos ítéletet: befellegzett a bankok botrányos játékszerének

Nem fogunk tudni úgy belépni a tranzakció alapú benchmarkok korszakába, ha a piac a Libor jelenlegi formájára támaszkodik

A brit pénzügyi felügyeleti szerv (FCA) vezetője, Andrew Bailey ma jelentette be, hogy a Libor és az ahhoz kapcsolódó rendszer többé már nem fenntartható, elsősorban az adatszolgáltatásnál tapasztalt transzparencia hiánya miatt. Nem beszélve arról, hogy az utóbbi években többször is a pénzügyi világ figyelmének középpontjába került,az érintett pénzügyi intézményekre és azok trédereire.- mondta Bailey és hozzátette, hogyA londoni bankközi kamatláb (Libor) kialakításában 20 különböző bank vesz részt, lényegében az egymásnak felajánlott hitelkamatokat különféle feltételek mentén átlagolva hozzák ki a kamatlábat. A manipulációs botrányok óta a Libor jó híre a piacon megcsappant, igaz, a különféle pénzügyi szervezetek igyekeztek azt minél átláthatóbbá és tranzakció-alapúvá tenni. Bailey megfogalmazása szerint azonban a Libor már nem mondható megbízható alapnak, részben az azt kialakító bankok aktivitásának érezhető csökkenése miatt, így más alternatívát kell találni. Ezt bizonyítja szerinte az is, hogy a Libor-alapú tranzakciók száma erősen visszaesett, tavaly volt olyan deviza, amelyben csak 15 tranzakció született.Az FCA 2013 óta szabályozza a Libor piacát, Bailey szerint próbálták meggyőzni a Libor kialakításában résztvevő bankokat, hogy továbbra is küldjék az ahhoz szükséges adatokat, de a likviditás hiánya miatt a bankközi kamatláb rendszere már nem fenntartható és a manipulációs lehetőségeknek is nagyobb így az esélye.A Libor helyettesítése a piacon nem most merült fel először, korábban többen is hangoztatták, hogy azt a Sterling Overnight Index Average-dzsel (Sonia) kellene helyettesíteni, ami kvázi kockázatmentes derivatív ügyletek referencia kamatlábaként szolgál. Ha mindez nem lenne elég, ott van még az Euribor sorsával kapcsolatos aggodalom is, a Libor-botrányokat követően egyre több bank döntött úgy, hogy nem szolgáltat további adatokat az Euribor kialakításához.