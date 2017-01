Kínában is megtiltanák a bankoknak, hogy rossz előrejelzéseket írjanak

A kérésekkel a kínai hatóságok a jüan további esését akarják megakadályozni a Reuters banki forrásai szerint.A jüan tavaly 6 százalékot esett a dollárhoz képest tavaly és nyolcéves mélypontra zuhant vissza, emiatt pedig a kínai devizapiaci hatóság (SAFE) korlátozásokat vezetett be a tőkekivonásokra. Ilyen például az, hogy limiteket szabtak arra, hogy egyes bankok adott városban mennyi devizát tarthatnak, valamint még kisebb tranzakciókra is engedélyt kell kérniük. Korábban 50 millió dollárnyi deviza-tranzakcióhoz kellett engedélyt kérnie a pénzintézeteknek a felügyelettől, most ez a korlát 5 millió dollárra csökkent.A SAFE, amely a kínai jegybank (PBOC) része, szóban kért több tucat bankot arra, hogy ne fedjék fel a felügyelet szerepét a korlátozásban, amely a Reutersnek nyilatkozó hat bankár szerint rombolta az ügyfeleivel kiépített jó viszonyt, mivel nem mondhatják el nekik a korlátozás okát.Emellett azt is megtiltották a pénzintézeteknek, hogy a jüannal kapcsolatosan negatív várakozásaikat közzétegyék. Esetleges bírságokkal is megfenyegették a bankokat, amennyiben azok nem felelnek meg az elvárásaiknak.Novemberben a kínai devizatartalék 3050 milliárd dollárra esett a 2016-os addigi átlagos 3300 milliárdról, sok kereskedő szerint az amerikai kamatemelés miatt a dolláros eszközök vonzóbbak lesznek.