Kínai vállalatok jöhetnek a magyar tőzsdére

Együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Értéktőzsde és a Bank of China, ami lehetővé teszi a tőkepiaci együttműködés további erősödését annak érdekében, hogy a kínai befektetők is megismerjék a magyar vállalatokban rejlő lehetőségeket valamint, hogy a kínai kibocsátó vállalatok a BÉT-et használják forrásbevonás céljául - közölte a BÉT.A két szervezet együttműködik a jüan alapú termékek és a kínai befektetéseket lehetővé tevő RQFII program elterjesztésében is. A BÉT és a Bank of China megállapodása illeszkedik a kínai "One Belt, One Road“ ("Egy övezet, Egy út“) kezdeményezésbe, amelynek Magyarország is aktív részese.