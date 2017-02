Kínaiak vásárolják a legnagyobb német bank részvényeit

A Deutsche Bank árfolyama a 2007-es csúcshoz képest tavaly nyárra az értékének több mint 90 százalékát elveszítette, ennek megfelelően a bank részvényeinek az árazása is igencsak alacsony lett, ami több befektető érdeklődését felkeltette, részben ennek tudható be, hogy a bank részvényárfolyama az elmúlt nagyjából fél évben több mint 80 százalékot emelkedett.Most kínai befektetők vásároltak részesedést a Deutsche Bankban, a Hainan Jiaoguan Holding 3,04 százalékos részesedést szerzett a cégben, ennek a részvénycsomagnak a piaci értéke közel 750 millió euró. A kínai cég bejelentette, hogy akár növelheti is a részesedését, de 10 százaléknál nagyobb részvénycsomagot nem szeretnének a Deutsche Bankban.A német pénzintézet tulajdonosi struktúrája egyébként igencsak szétaprózódott , a nagyobb tulajdonosok között van a korábbi katari miniszterelnök, Hamad bin Jassim Al-Thani sejk 6,1 százalékos részesedéssel, a Blackrocknak pedig 6,07 százaléknyi részesedése van a bankban.