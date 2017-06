Kiszállt Mészáros Lőrinc az FHB-ból

Kiszállt a Mészáros-érdekeltség az FHB-ból

Így befolyása az FHB Jelzálogbank Nyrt. vonatkozásában teljes egészében megszűnt - olvasható a tájékoztatóban

Nyert az üzleten a vagyonkezelő?

5,96%-os tulajdonrésztől (ez 6.462.005 darab részvény) vált meg a Konzum a 47%-ban közvetlen tulajdonában álló Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt KONZUM PE Magántőkealap által 100%-ban tulajdonolt KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság.A Konzum Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik. A cég április 21-én jelentette be, hogy a befolyása alá tartozó vagyonkezelő megvette ezt a közel 6%-os pakkot az FHB-ban. Az akkori bejelentésre valóságos száguldásba kezdtek a bank papírjai, rövid időn belül 10%-os pluszban is jártak, elérték az 596 forintos árfolyamot is 2016 júliusa óta nem volt példa.Az FHB árfolyamában ezt követően akkor volt még nagyobb mozgás, amikor a takarékszövetkezetek bejelentették : nyilvános vételi ajánlatot fognak tenni az FHB Jelzálogbank bizonyos részvényeire. Múlt hétfőn pedig meg is tudtuk a vételi árfolyamot , ami után lecsillapodtak az árfolyamkilengések.Ezek szerint a Konzum nem spekulál arra, hogy az MNB a takarékok által bejelentett vételi árfolyamnál magasabb árfolyamot állapít majd meg az FHB részvényeire. Április 21-én az Aegon Alapkezelőtől tőzsdén kívüli ügylet formájában jutott hozzá a pakkhoz a vagyonkezelő, ezúttal pedig annyit tudunk, hogy a tőzsdén vált meg a részvényektől ezekben a napokban. Mivel a vagyonkezelő nem élt a kilátásba helyezett 533 forintos nyilvános vételi árfolyammal, hanem valahol az elmúlt napok árfolyamán (525-530 forint között) adhatta el, ezért feltételezhetjük akár, hogy a tőzsdén kívüli ügylet keretében ennél jobb árfolyamon jutott hozzá a pakkhoz és ezáltal profitra tehetett szert.