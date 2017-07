Költözik a Deutsche Bank, sokan elhagyhatják Londont

Jelenleg több milliárd eurónyi nem európai tranzakciót számol el londoni brókeri tevékenységénél a Deutsche Bank annak köszönhetően, hogy az egységes EU-s piachoz tartozó bankként útlevéllel rendelkezik Nagy-Britanniában.A BCG figyelmeztetése szerint a német bankoknak 10 milliárd eurónyi tőkét kellene elhelyezniük nagy-britanniai tevékenységüknél, amennyiben a Brexit miatt önálló leánybankot kellene itt létrehozniuk.A Deutsche Bank esetében ez azt jelentené, hogy a "világ többi részéhez" kapcsolódó tevékenységének könyvelését Frankfurtba helyezné át - mondta a Financial Times egyik forrása. A Bloomberg értesülése szerint a Deutsche Bank meg is kezdte egy ilyen központ létrehozásának megtervezését a német városban, ezt a Financial Times forrása is megerősítette.A Deutsche Bank szabályozási részlegének vezetője, Sylvie Matherat áprilisban figyelmeztetett: "hard Brexit" esetén a német bank 9000 fős londoni alkalmazotti létszámának mintegy felét helyezhetik át. Ennek valószínűleg csak kis részét adná a könyvelési részleg áthelyezése, a Deutsche Bank meglévő frankfurti központja elég lenne az elhelyezésükhöz.