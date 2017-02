Közpénzből bankot mentenek a kazahok, majd odaadják az elnök lányának

Kazahsztán hiteleinek a harmadát nem fizetik (vagy éppen újratárgyalják) az S&P Global Ratings októberi becslése szerint.

A jegybank azt tervezi, hogy 2000 milliárd tengét tölt bele a rossz hitelekkel foglalkozó alapjába és felvásárolja a pénzintézet nem teljesítő eszközeinek egy részét.

Bakhyt Sultanov, az ország pénzügyminisztere nyújtotta be a költségvetési javaslatot a kabinetnek. Ebben az áll, hogy- derítette ki a Bloomberg A pénzt Kazahsztán többek közt a legnagyobb eszközállománnyal rendelkező bank támogatására akarja felhasználni: a Kazkommertsbank hatalmas rossz hitelállománnyal küzd, amit elsősorban akkor szerzett meg, amikor átvette az államtól a kétszer is csődbe jutott BTA Bankot 2014-ben. Amikor a nyersolaj ára beszakadt, a tenge árfolyama jelentősen csökkent és leromlott Közép-Ázsia legnagyobb olajkitermelőjének gazdasági növekedése is., Nursultan Nazarbayeb elnök lányának és vejének bankja a múlt hónapban kezdett el, amibe akkor mennének bele, ha az állam segít megfoltozni a legnagyobb pénzintézetben keletkezett lyukakat.Közben a központi bank megduplázta a bankoknak nyújtott vészhelyzeti hiteleit is, 400 milliárd tengére február 9-én, ennek felét a Kazkommertsbank vette fel. Decemberben a bank másik 400 milliárd tengét fizetett vissza a jegybanknak, valamint 400 millió eurónyi kötvényt fizetett vissza hitelezőinek.