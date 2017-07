Kutyaszorítóba kerültek a legnagyobb svájci bankok

A UBS és a Credit Suisse a 960 milliárd svájci frankos jelzáloghitel piac mindössze 27,4%-át uralja a legfrissebb, áprilisi adatok szerint, ami számottevő csökkenés a tavalyi, 28,2%-os bázishoz képest, nem is beszélve a válság előtti, 35%-os részesedésről. A hézagot a svájci állami tulajdonban lévő, állami garanciákat élvező kantoni kereskedelmi bankok és a kisebb szövetkezeti hitelintézetek, az úgynevezett raiffeisenbankok töltötték be.Svájc kínálja a világ legolcsóbb hiteleit, ez felturbózta a lakáspiacot és intenzív árversenyt indított el a pénzintézetek közt a jelzálogpiacon.A UBS elmondása szerint "szándékosan a minőségi javulást célzó stratégiát követett" a jelzálogpiacon, amelynek eredményeképpen a "jelzáloghitelek volumene abszolút értékben növekedett, de a bank piaci részesedése csökkent." A Financial Times nak megerősítették: a jövőben is a jelzáloghitel-állomány nyereségességének és minőségének optimalizálásán fognak dolgozni.Közben a Credit Suisse elmondása szerint a "fenntartható kockázat és hozam" stratégiáját követte.Miközben a svájci ingatlanpiac kockázatait mérő UBS-es "ingatlanlufi-index" 1980 óta nem látott magaslatokba repült, a svájci jegybank az alapkamatot 2015 januárja óta -0,75%-on tartja, a pénzintézetek viszont nem terhelték a negatív kamatokat a betéteseikre.