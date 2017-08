Lebuktatta magát a botránybank: sokkal nagyobb a csalás, mint az elsőre látszott

Hatalmas botrány robbant ki tavaly, amikor kiderült, hogy az egyik legnagyobb amerikai bank, a Wells Fargo mintegy kétmillió ügyfélszámlát nyitott meg az ügyfeleinek beleegyezése nélkül. A pénzintézet mintegy 142 millió dollárt fizetett ki büntetésként és a cég vezérigazgatója, John Stumpf is távozni kényszerült.Most előkerült egy jelentés az amerikai tőzsdefelügyelettől (SEC), amiben az áll, hogy "jelentősen több" ügyfélszámlát nyithatott meg a bank, mint az elsőre ismert volt.A jelentést maga a Wells Fargo készítette, azt részletezik benne, hogy miközben átnézik a kérdéses, 2009-től 2016-ig tartó időszakot, várhatóan sokkal több engedély nélkül megnyitott ügyfélszámlára derül majd fény, mint a most ismert kétmillió darab. A vizsgálat várhatóan az idei év harmadik negyedévében készül majd el.Mindez már csak azért is problémás, mert az ügy miatt a Wells Fargo túlmehet a tervezett, 3,3 milliárd dolláros jogi kereten.Tim Sloan, a vállalat vezérigazgatója egy sajtóközleményben azt írja, hogy maximális transzparenciát kell biztosítaniuk, hogy ügyfeleik és részvényeseik bizalmát visszanyerjék.