Lecserélik Európa legnagyobb bankjának a fejeseit

Tucker kinevezését a hongkongi tőzsde nyitása előtt jelentették be, míg az AIA új vezérigazgatója Ng Keng Hooi lesz, aki 2008 óta a vállalat egyik regionális igazgatója.A kettős váltást az HSBC jelentette be, amiről a Financial Times ír: Tucker "átveszi annak felelősségét, hogy a jelenlegi bankcsoporti vezérigazgató utódját megtalálja. A folyamat várhatóan 2018 során zárulhat le, ugyanis Stuart Gulliver ebben az évben szeretne visszavonulni."A hongkongi tőzsdén az HSBC részvényei 2%-os emelkedéssel reagáltak a hírre, míg az AIA részvényei 3,3%-ot estek.Gulliver 2011 óta vezette az HSBC-t, a nevéhez köthető Európa legnagyobb bankjának jelentős átstrukturálása is: leépítette a pénzintézet eszközállományát és inkább Ázsiára kezdett el összpontosítani, ahol a bank a profitjának legnagyobb részét szerzi. Több lehetséges utód is szóba került, például John Flint, a pénzintézet vagyonkezelési üzletágának vezetője, illetve Antonio Simones, a bank európai feje. Az is előfordulhat, hogy külsős személyt hoznak majd a bank élére, mint António Horta-Osório, a Lloyds Banking Group vezérigazgatója.Tucker pedig Douglas Flint elnököt váltja, a külsős vezető kinevezése az HSBC egy hosszú tradícióját töri meg, korábban ugyanis csak olyan embereket neveztek ki a pénzintézet élére, akik hosszú éveket töltöttek a banknál.