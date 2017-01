Lecsuktak egy svájci privátbankárt, aki részt vett a világ egyik legnagyobb sikkasztásában

Jens Sturzeneggert, aki a svájci Falcon bank szingapúri üzletágát vezette, 16 vádponttal állították bíróság elé múlthéten, többek közt a pénzmosási szabályok szándékos megsértése miatt. Szerdán 28 hetes börtönbüntetés mellett 128 000 szingapúri dolláros büntetés megfizetésére kötelezték, miután hat vádpontban bűnösnek vallotta magát. Elismerte többek közt, hogy szándékosan félrevezette a rendőrséget és a jegybankot, valamint három gyanús tranzakció jelentését is elmulasztotta a szingapúri hatóságoknak - írja a The Wall Street Journal Bár nem hangzott el, hogy a maláj vagyonalaphoz köthető szerepe miatt ítélik el a tárgyalás során, tavaly októberben a szingapúri jegybank és bankfelügyelet is elismerte, hogy emiatt tartóztatták le.A Falcon bankon keresztül több száz millió dollárnyi lopott pénzt moshatott tisztára Jho Low maláj üzletember és bűntársai. Sturzenegger ügyvédje enyhébb büntetést kért védencére, akinek szerinte semmilyen közvetlen haszna nem származott abból, hogy a pénzmosásban részt vett. A Falcon Bank kereskedelmi jogosítványát is bevonta a szingapúri felügyelet, emellett pedig 4,3 millió szingapúri dolláros bírságot is kaptak.A botrányba a maláj miniszterelnök is belekeveredett, de az ország legfelsőbb bírósága tisztára mosta. Miután a vagyonalapból több mint egymilliárd dollárt kiloptak, klasszikus műtárgyakba, luxusingatlanokba és A Wall Street farkasa című film leforgatásába fektették a pénzt a csalással vádolt üzletemberek. Az ügy részleteiről korábban itt írtunk: