Lekapcsoltak Trumpék egy kínai bankot

A Bank of Dandong elleni intézkedések nem sokkal az előtt léptek hatályba, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke megkezdi első hivatalos útját Kínába. Kína és Észak-Korea szoros kapcsolata továbbra is terheli Donald Trump és a kínai kormányfő, Hszi Csin-ping viszonyát.Az amerikai pénzügyminisztérium pénzügyi bűncselekményekért felelős egységének közleménye szerint a Kína és Észak-Korea közös határán fekvő Dandong város bankja csatornaként szolgált Észak-Korea tiltott pénzügyi tevékenységéhez. A minisztérium megvádolta a pénzintézetet, hogy több millió dollár értékben folytatott tranzakciókat olyan vállalatokkal, amelyek az ország ballisztikus és nukleáris rakétaprogramjához köthetők.Az új szankciók minden, az Egyesült Államok területén pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó banknak megtiltják, hogy kapcsolatba lépjen a Bank of Dandongal. Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter szerint ezek az intézkedések meg fogják akadályozni, hogy Észak-Korea a szankciók megkerülésével finanszírozza a rakétaprogramját. Hozzátette, hogy a világ összes bankjának és vállalkozásának fel kell lépnie az ázsiai ország tiltott pénzügyi és kereskedelmi tevékenysége ellen.Az amerikai pénzügyminisztérium által megszerzett dokumentumok szerint 2012 és 2015 májusa között a Bank of Dandong összesen 786 millió dollár értékben bonyolított le fizetési megbízásokat amerikai levelezőbankokon keresztül. A tranzakciók körülbelül 17%-a olyan észak-koreai vállalatokhoz volt köthető, amelyek az Egyesült Államok és az ENSZ szankciói is sújtják.Az elmúlt időszakban az Egyesült Államok növelte az olyan vállalatok és személyek ellenőrzését, akik bármilyen módon támogatták Kim Dzsongun fegyverkezési programját.