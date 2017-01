Lemond a bónuszokról a Deutsche Bank vezetése

A Reuters arról számolt be, hogy a decemberben bejelentett 7,2 milliárd dolláros amerikai bírságra reagálva döntött így a bank igazgatósága. Az alkalmazottaknak küldött levelében John Cryan vezérigazgató szükségesnek nevezte a lépést. A bónuszok korlátozása a dolgozók közel negyedét érinti a banknál, és nem váratlan hír:A Reuters által megszólaltatott egyik tulajdonos szerint az osztalékfizetés szüneteltetéséhez hasonlóan szükséges ez a lépés. Az Union Investment vezetője szerint veszélybe kerülne a bank tőkemegfelelése is, ha túl sokat költene bónuszokra. Egy másik tulajdonos szerint jobb ez a döntés, mintha a bank működése szempontjából fontos alkalmazottakat nagy tömegben bocsátották volna el.Az igazgatóság mellett az elnök-helyettesek, igazgatók és ügyvezető igazgatók bónusza is ugrik, de úgynevezett "retention packages" keretében részesülni fognak halasztott részvénykifizetés formájában extra javadalmazásban is.A döntéssel jelentősen növelte a bank a fix fizetés jelentőségét a javadalmazási politikájában, azt azonban nem tudni, a bónuszok megvágása pontosan mekkora összegű megtakarítást hoz Németország legnagyobb hitelintézete és befektetési bankja számára.