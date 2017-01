Magyar bankok dőltek be az engedély nélküli követelésvásárlóknak

A bankok jóhiszeműségét feltételezve ez azt jelenti, hogy megtévesztették a társaságok azokat, akiktől követeléseket vásároltak. Kérdésünkre az MNB-nél elmondták: hazai kereskedelmi bankok milliárdos nagyságrendű követeléséről van szó, mégpedig kkv- és nagyvállalati területen. Fedezett és fedezetlen hitelek egyaránt voltak a portfóliókban.

Az MNB 180 millió forint bírságot szabott ki a luxemburgi Indumet S.A. társaságra, illetve 210 millió forintos bírsággal sújtotta a magyar R-TAIL Concept Kft.-t engedély nélküli követelésvásárlási tevékenység miatt - közölte hétfőn az MNB.A két társaság neve annak nyomán merült fel, hogy a jegybank 2015-ben több mint négyszáz itthoni pénzügyi intézményt kötelezett rendkívüli adatszolgáltatásra azok eladott követelései kapcsán. Kiderült: e társaságok nem rendelkeztek/rendelkeznek a követelésvásárlói tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel.Az engedményező kereskedelmi bankok kilétét nem fedte fel az MNB, de azt kérdésünkre elárulták, hogy mivel a követelésértékesítések a polgári jog hatálya alá tartozó ügyleteknek minősülnek, azok kapcsán polgári perben léphetnek fel a jogosultak. Vagyis a jogtalanul megvásárolt követelések nem kerülnek vissza automatikusan a bankok mérlegébe, azokat vissza kellene perelniük, ha ezt érdemesnek találnák megtenni.Az MNB más követelésvásárlóknál is vizsgálódik, piacfelügyeleti eljárásai jelenleg is folyamatban vannak. A jegybank 2015 őszén több mint 400 pénzügyi intézménytől kért be adatokat azok követelésértékesítési ügyleteiről, ezek alapján több ezer ügyletet elemzett, s ezt követően indította meg vizsgálatait.