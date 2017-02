Már megint bankot venne az OTP

Romániában terjeszkedne az OTP

Aktív a bank

A vezérigazgató az Agerpres román hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: több mint 1 százalékos piaci részesedésű helyi bankot szeretnének megvenni, mert az OTP Romániában 2-3 éven belül el akarja érni az 5 százalékos részesedést, ezt pedig nagyon nehéz teljesíteni pusztán organikus növekedéssel. A vezérigazgató nem nyilatkozott arról, hogy melyik bankról lenne szó.Becslése szerint a következő öt-hat évben a jelenlegi 37 romániai bank közül néhány el fog tűnni vagy azért, mert felvásárolják őket, vagy be fognak zárni. Úgy vélte, a román bankszektor nagyon stabil, az ágazat pénzügyi helyzete is jó, ezért nem tartja kizártnak új piaci szereplők megjelenését sem felvásárlások révén.Az OTP romániai leánybankja 2 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a román piacon, ügyfeleinek száma meghaladja a 426 ezret, mintegy 1300 alkalmazottat foglalkoztat. Az OTP Bank Románia 2014-ben vásárolta meg a Millennium Bankot a portugál Banco Comercial Portugues-től 39 millió euróért (mintegy 12 milliárd forint). A portugál bank romániai leányvállalatának 0,8 százalékos piaci részesedése volt a vételkor.A bank menedzsmentje már évek óta ismételgeti, hogy szívesen vásárolnának bankot azokban az országokban, ahol az OTP már jelen van, de piaci részesedése alacsony, az eredményekre azonban sokáig várni kellett. A 2014-es két bankvásárlás, a horvát Banco Popolare Croatia és a román Banca Millennium már jól mutatta, hogy az OTP tényleg komolyan gondolja az akvizíciókat, de azok a bankok még kicsik voltak. Tavaly decemberben viszont az OTP megvette a horvát Splitska Bankát, amely az ország 5. legnagyobb bankja, és OTP-csoport szinten is értelmezhető méretű pénzintézet, ráadásul az AXA magyarországi operációját is megvette a bank, ez így összességében már elég bizonyíték arra, hogy a menedzsment tényleg elkötelezett amellett, hogy a bankcsoport ne csak organikusan, hanem akvizíciókon keresztül is nagyra nőjön.

Mit csinál az OTP Romániában?

A bankcsoport 2004 óta van jelen Romániában, elsősorban lakossági fókuszú, a bruttó hitelállomány 73, a betétállomány 76 százaléka lakossági. A legfrissebb, tavaly szeptemberi számok alapján a román OTP mérlegfőösszege 574 milliárd forint (a bankcsoport 5,2%-a), a bruttó hitelállomány 517 milliárd forint (a bankcsoport 8,1%-a), a betétállomány pedig 327 milliárd forint (a bankcsoport 4,1%-a). A bank az elmúlt években vegyes teljesítményt mutatott, hiszen 2007-ben, 2010-ben, 2012-ben és 2013-ban is veszteséges volt, ezekben az években közel 19 milliárd forint veszteséget ért el, miközben a nyereséges években is csak kevesebb mint 7 milliárd forint profitot ért el.

A román bankpiacról

Nem reagált az árfolyam

A Román Nemzeti Bank tavaly szeptemberi számai alapján Romániában 37 hitelintézet működik, a pénzintézetek teljes mérlegfőösszege 378 milliárd lej, a bankszektor eszközarányos nyeresége 1,3 százalék, a saját tőke arányos nyeresége pedig 12,3 százalék, a késedelmes hitelek aránya 10 százalék. Az ország legnagyobb bankjai a BCR, a BRD, a BT valamint a Raiffeisen és az Unicredit helyi leánybankja.Az OTP árfolyama egyelőre nem változott érdemben a hírre, 0,4 százalék pluszban áll.