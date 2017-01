Masszív hackertámadás érte az orosz bankrendszert

Az elemzésünk szerint növekszik a hivatalos orosz információs anyagok ellen folytatott informatikai támadások száma. 2016-ban összesen 70 millió (ilyen támadás) volt.

Az Interfax hírügynökség jelentését a Reuters szemlézte: ebben az áll, hogy olyan nagybankok, mint a Sberbank, a Rosbank, az Alfa Bank, a Bank of Moscow és a moszkvai tőzsde is egy "masszív hackertámadás" áldozatai lettek. A digitális bűnözők a KGB utódszervezeteként működő FSzB helyettes vezetője szerint november 8-a és 14-e közt támadták meg a pénzintézeteket.- mondta el Dimitrij Salkov, az FSzB helyettes parancsnoka. Hozzátette, hogy ez a tavalyelőtti adathoz képest háromszoros növekedést jelent.A bankok kiberbiztonsági rendszere mellett az FSzB is segített elhárítani a támadásokat a parancsnok szerint.Nem ez az első eset a közelmúltban, hogy az oroszok a pénzügyi infrastruktúrájukat ért kibertámadásokról panaszkodnak: december elején egy masszív túlterheléses támadást hárított el a Rosztyelekom, előtte pár nappal pedig az FSzB akadályozott meg egy támadássorozatot, aminek elkövetését szerintük egy "külföldi kémhálózat" akarta végrehajtani. Ezekről itt írtunk: