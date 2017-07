Még tíz év lehet, mire rendezik az olasz káoszt

A 2014-re véget érő recesszió 349 milliárd eurónyi nem teljesítő adósságot hagyott az olasz bankok mérlegében, ami az eurózóna teljes rossz adósságának mintegy harmada, a nehézkes jogrendszer és a lassú gazdasági növekedés miatt a nem teljesítő adósságokat nehéz volt behajtani.A válság óta talán először van ok a fellélegzésre: az olasz kormány ugyanis tőkeinjekciókkal menti meg a világ legöregebb bankját, a Monte dei Paschit, valamint két venetói bankot is kihúznak a csávából.A Morgan Stanley elemzői szerint bár látható a javulás előjele, a gazdaság még mindig sérülékeny. Úgy vélik, még majdnem 10 évre van szüksége az olaszoknak ahhoz, hogy az eurózóna átlagos nem teljesítő hitelállományát elérjék.Az amerikai pénzintézet elemzői úgy vélik, hogy egy rossz bank vagy egy közpénzből létrehozott eszközkezelő elindítása "kulcsfontosságú lépés lenne" az olasz nem teljesítő hitelállomány problémájának kezelésében.Több EU-s intézmény is támogatja az ötletet, a németek viszont ellenzik, akik szerint mindez az adófizetők pénzéből történő bankmentésnek számít.A Morgan Stanley továbbra is óvatosságra int az olasz bankrészvényekkel kapcsolatosan, amelyeknek részvényei 80%-ot emelkedtek az elmúlt egy évben. A szektorban most amúgy az Intesa és a Mediobanca részvényeit látják a legjobb befektetési lehetőségnek.