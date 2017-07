Megfenyegette saját hazáját a legnagyobb svéd bank

A TT hírügynökségnek adott interjújában Per Bolund pénzügyi piacokért felelős miniszter azt mondta, "átfogó" elemzésnek vetik alá a bankunió hatásait, ami végül oda vezethet, hogy Svédország csatlakozik a bankunióhoz.Igaz, a miniszter nem a Nordea fenyegetésével, hanem a Brexit által teremtett új helyzettel magyarázta a lépést, gyanús az időzítés: a Nordea, amely egész Skandinávia legnagyobb bankja és egyetlen globális rendszer szinten is jelentősnek számító pénzintézete, megfenyegette Svédországot, hogy áttelepül egy kevésbé szigorú szabályokat alkalmazó, bankunióhoz tartozó országba.A bank azt követően tette ezt meg, hogy Dánia is elkezdte vizsgálni a bankunióhoz való csatlakozás lehetőségét. Másik lehetséges célpontja, Finnország már korábban csatlakozott az európai rendszerhez.A skandináv bankok jellemzően épp annak köszönhetik magas hitelminősítői besorolásukat, hogy a bankunióban megszokottnál szigorúbb szabályoknak kell megfelelniük.