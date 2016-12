"Meglep, milyen gyorsan alkalmazkodik a magyar lakosság"

A kereslet megvan, tehát a digitalizáció nem keresleti, sokkal inkább kínálati kérdés számomra: az a kérdés, melyik bank miként tud lépést tartani, tudja gyorsítani a digitalizációt és még kényelmesebbé tenni az ügyfeleknek a banki szolgáltatások igénybevételét.

a fiókok egyre inkább a komplex pénzügyi tanácsadás színterei lesznek, ahol a lakásvásárlástól a befektetésekig számos élethelyzetben kisegítik a tanácsadók az ügyfeleket. A digitalizációval egyidejűleg egyre fontosabb a személyes kapcsolat is.

Hosszú távon pedig el kell jutni oda, hogy szinte egyetlen gombnyomással, de a kockázatok növekedése nélkül személyi kölcsönhöz jussanak az ügyfelek.

Jókor érkeztem, hiszen az elmúlt évben indult növekedésnek a lakossági banki tevékenység Magyarországon, és a gazdaság is szépen fejlődik. Brüsszelből érkező banki vezetőként az lepett meg a leginkább, hogy milyen gyorsan alkalmazkodik a magyar lakosság a digitalizációhoz, ami a nyugat-európai tempóhoz hasonlítható, azon beül is a mobilbankoláshoz, az érintésmentes kártyás fizetéshez vagy az internetbanki újdonságokhoz. Csehországhoz képest nagy különbség, hogy a jelzáloghitelek új piaca ott négyszer akkora, mint itt, nagy növekedési lehetőségek állnak tehát előttünk.A magyar bankszektor töredezettebb: több szereplő osztozik kisebb méretű piacon. Csehországban a három legnagyobb szereplőnek 20% feletti a részesedése, Magyarországon a K&H a második legnagyobb szereplőként is csak 10-12%-os piaci részesedéssel bír. A szereplők nagyobb száma egyúttal nagyobb versenyt is magával von.A válság előtti megtérüléshez és növekedéshez nem tudunk visszatérni, de ezt már senki nem is várja el. A tulajdonosunk, vagyis a KBC megtérülési elvárásait azonban nemcsak teljesítjük idén, de túl is szárnyaljuk, tehát jelentjük, visszatértünk! Nő az ügyfélszámunk is. Mindez nem jelenti azt, hogy ne látnék kihívásokat: a kamatok továbbra is alacsonyak, így nem mindig könnyű megfelelni az ügyfelek magasabb hozamelvárásainak.Természetesen van fluktuáció. A munkatársaink is érzékelik a gazdasági klíma javulását, a lehetőségek bővülését. Kevésbé tartanak a munkájuk elvesztésétől, de attól is, hogy ne találnának új munkát. A munkaerőhiányt elsősorban a head office-nál tapasztaljuk, azon belül is az IT-szakemberek iránt nőtt meg nagyon a bankok közötti verseny. Alapos tervezést igényel ezért is, hogy egyes fejlesztéseinket házon belül, vagy stratégiai partnerség keretében végezzük el.Nem mondanám: továbbra is sokak álma banknál dolgozni. A hitelintézetek munkaerőigénye ugyanakkor nagy átalakuláson ment keresztül. Adminisztratív, hivatali jellegű álláshelyek helyett egyre inkább olyanokat hirdetünk meg mi is, amelyeknél fontos az innovatív gondolkodás vagy éppen az ügyféllel ápolt személyes kapcsolat, a kiszolgálás, a tanácsadás magas színvonala.Valóban előttünk jár a cseh vagy a lengyel bankszektor. Magyarország valahol a középmezőnyben foglal helyet az elemzések szerint a régióban a digitalizáció területén, de a különbségek nem olyan nagyok. Az ország lemaradása nem akkora, mint gondolnánk. Nemrég indítottuk el mobilbanki aplikációnkat, amely például teljesen megfelel azoknak a sztenderdeknek, amelyeket a KBC piacának számító Írországban vagy Szlovákiában követnek. Immár 50 ezer ügyfelünk használja, jövőre pedig elérheti a szám a 100 ezret is. Gyorsabb ez a növekedés, mint a KBC bármely más leánybankjánál.Sokan azt gondolják, hogy a digitalizáció leszoktatja a fiókhasználatról az ügyfeleket, de ez nincs így. Miközben szinte ugyanannyit nyitottunk, mindössze 10-15 fiókot zártunk be az elmúlt években, így közel 210 fiókkal rendelkezünk továbbra is. Nem tapasztaljuk az ügyfelek tömeges távolmaradását a fiókoktól csak azért, mert egyre többen használják az internet- vagy a mobilbankot. Ebben is inkább átalakulást látunk: egyre jobban terjednek az önkiszolgáló fióki funkciók, és megjelennek a pénztár nélküli fiókok. Egy másfajta jelenség is kezd erősödni:Arra számítunk, hogy a jelzáloghitelek folyósításának idei közel 30%-os, de legalábbis kétszámjegyű növekedése jövőre is fennmarad, amit támogatni fog az új lakások építésének felfutása és a CSOK-program is. Várakozásaink szerint tovább tudjuk növelni 15-16%-os részesedésünket az új kihelyezések piacán, vagyis mindösszesen nőni fog az új jelzálog hitelezésünk . A személyi kölcsönök piacán még nagyobb növekedést látunk, és a kkv-hitelezésre sem panaszkodhatunk.A CSOK számottevően hozzájárult a piac növekedéséhez. Ha kedvező változások lesznek a szabályozásban, akkor azt ki fogjuk használni, a konkrét javaslat részleteit azonban egyelőre mi sem ismerjük, ezért korai lenne véleményt formálni róla.Teljesen más ez a növekedés, az árfolyamkockázatok ugyanis már nem fenyegetik az ügyfeleket. A szabályozás is sokat szigorodott azóta, igazolt jövedelem nélkülieknek már egyáltalán nem folyósítunk hitelt. A munkaerőpiaci helyzet is igen kedvező jelenleg. Az ügyfeleknek továbbra is megalapozott, óvatos döntést kell hozniuk, hiszen évtizedekre köteleződnek el. Ennek feladatát nem tudjuk átvállalni tőlük, de segítünk a döntéshozatalban. Minden körülmény sokat javult ahhoz, hogy elkerüljük a múltban előfordult tömeges fizetésképtelenséget.Elsősorban nem új pénzügyi megoldásokra és termékekre van szükség, hanem arra, hogy a teljes hitelfelvételi folyamat kényelmesebb és könnyebb legyen az ügyfélt számára. . Kevesebb dokumentációra és több tanácsadásra, utóbbin belül például magára vállalhatja egy bank a lakásvásárlás folyamatának a megkönnyítését is. Személyi kölcsöneink mintegy 20%-át már ma is az az igénylés beérkezése után egy órán belül folyósítjuk, a rekordfolyósítás pedig 11 perc volt.A befektetések esetében azt tartom a legfontosabbnak, hogy egy elfogadható hozamot biztosító portfóliót állítsunk össze az ügyfelek számára. A magasabb hozam eléréséhez érdemes kihasználnunk az állampapírok adta lehetőségeket, az adókedvezményeket és az állami támogatásokat is. Vagyis nem egyetlen termékre, de nem is egyszerűen a befektetési alapokra helyezzük a hangsúlyt, hanem a kockázatosabb befektetések és a biztos pénzáramlást biztosító megtakarítások egészséges kombinációjára. Mindig is a megtakarítások lehető legszélesebb skáláját és optimális mixét próbáltunk kínálni, ebben nem várható változás.Mi eddig is és továbbra is a teljes lakosság bankja szeretnénk lenni, ez magában foglalja természetesen a prémium szegmenst is. Valóban intenzív verseny zajlik ezekért az ügyfelekért, de a nagyobb fiókszám, a mintegy 250 prémium tanácsadó előnyt jelent, hiszen a személyes kapcsolat itt különösen fontos. Elengedhetetlen, hogy ezeknek az ügyfeleknek komplex pénzügyi tanácsadást nyújtsunk.Csak azt tudom megismételni, amit már eddig is elmondott a K&H vezérigazgatója és a tulajdonos KBC is megerősített: folyamatosan nyomon követjük a vásárlási lehetőségeket, és ha jól jövedelmező ügyfélállományt vagy pénzügyi szervezetet látunk, melyek jelenlegi üzleti stratégiánkhoz értéket tesz hozzá, arra ajánlatot teszünk.

Martin Jarolim 2016. május 1. óta a K&H lakossági üzletágának vezetője. Tanulmányait a prágai Károly Egyetemen végezte, majd PhD tudományos fokozatát is itt szerezte. Martin Jarolím 2001-ben csatlakozott a ÈSOB Csehországhoz vezetői tanácsadóként, 2003-ig a Lakossági és kkv fiókhálózat tartozott a feladatkörébe. 2003 és 2005 között a Lakossági és kkv hálózati támogatás vezetője, 2006-tól pedig a Lakossági marketing és szegmensek igazgatója volt. 2009-ben a prágai Lakossági és kkv terület régióvezetőjeként, 2010-ben a prágai Lakossági terület igazgatójaként dolgozott. 2011-ben előléptették a Lakossági hálózat vezetőjévé, majd 2014-től 2016-ig a belgiumi KBC-nél a Banki fő közösségek ügyvezető igazgatója volt.

Mint minden országban, itt is vannak földrajzi különbségek a a gazdasági aktivitásban, de banki szempontból nem érzek ezen a területen problémát. Inkább úgy látom, hogy egy, a KBC-nél már bevált innovációt valósítunk meg ezzel a projekttel Magyarországon is. A vállalkozói aktivitás elsősorban nem a külső körülményektől, hanem a környéken élő emberek vállalkozó kedvétől függ. Részletes adatgyűjtésünkkel ezt szeretnénk támogatni, a döntéshozatalt elősegíteni. Olyan üzleti döntéseket támogatunk, amelyeket nélkülünk a vállalkozókedvűek talán nem mertek volna meghozni.Remekül érzem magam, és ebben nagy a szerepe új kollégáimnak, akik elfogadtak, és akikkel jó együtt dolgozni. Családom is itt él Budapesten, feleségemnek természetesn erőfeszítést jelent, hogy a rokonok közvetlen támogatása nélkül egy másik országot is otthonossá tegyen számukra. De a karácsonyt is Budapesten fogjuk tölteni, reményeink szerint nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy Csehországban is ünnepelni szoktunk.