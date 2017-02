Megnehezítené a nagybankok életét az új amerikai szabályozás

A nagybankok, mint a Goldman Sachs, vagy a Wells Fargo minden évben demonstrálják, hogy különböző erősségű szimulált válsághelyzetek alatt hogy tudnának rendezetten csődbe menni anélkül, hogy az állam kimentené őket - kezdi beszámolóját a Reuters Szeptemberben jelentette be még Daniel Tarullo, a Fed egyik kormányzója, hogy tervei szerint beleveszik majd a tőkepuffereket is a tesztekbe, ezek pedig a bankok méreteivel korrelálnak és most kerülnek bevezetésre az amerikai pénzügyi intézményeknél. Minden banknak legalább egy tőkepufferrel rendelkeznie kell, de a közepes bankoknál kettő, a nagybankoknál pedig három az előírás.Az Office of Financial Research, az amerikai felügyeleti szervek hivatalos adatszolgáltatója szerint a pufferek beszámítása a stressztesztekbe ceteris paribus arra kényszerítené a bankokat, hogy több tőkét tartsanak.Hozzátették, hogy a tesztekben nem nyúlhatnak hozzá a pufferekhez a bankok azért, hogy átmenjenek az ellenőrzésen. Az elemzők szerint a tőkepufferek beszámítása nélkül inkább a kisbankok járnának rosszul.Mivel a tőkepufferek "akkor kellenek a legjobban, amikor a válság leginkább tombol", ha a legbefolyásosabb bankok a stressztesztek során nem nyúlnak a pufferekhez, "extrém stressz alatt a pénzügyi rendszer sokkal ellenállóbb lesz" az elemzők szerint.A szövetségi felügyeleti szervek egyébként másban is inkább kedveznének a kisbankoknak, viszont közelebbről ellenőriznék a nagybankokat: például a teszteket úgy változtatnák meg, hogy például feltételezik, hogy nem tudnak hitelezni egy gazdasági válság alatt.