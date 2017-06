Megszólalt a neves elemző: egy nagy hibát követnek el a bankok

A bankok hibásan teszik, hogy ilyen sok tőkét visszajuttatnak a befektetőiknek

Van egy csomó bank, amely viszonylag jól teljesít, de egyik sem mondhatja azt, hogy gyorsabban növekszik, mint a GDP. Egyiknek sincs arról víziója, hogy hol lesz öt év múlva az Egyesült Államokban és hogy hol fognak tudni konzisztens növekedést produkálni. Ez nyugatlanító

Bove, a Rafferty Capital Markets elemzője szerint az amerikai bankok mérlegei "fenomenálisan jó" állapotban vannak - mondta a CNBC műsorán. A helyzet viszont egyáltalán nem rózsás, mivel vannak olyan tényezők, amelyek a stressztesztektől függetlenül is "bántják" a bankokat.- véli a bankelemző.Donald Trump elnökké választása óta az S&P 500 financial index 21%-ot emelkedett, mióta viszont a múlt csütörtökön a pénzintézetek teljesítették a stressztesztek első körét, nem mozdult semmit az index.Bove, aki már hónapokkal ezelőtt figyelmeztette a bankrészvények befektetőit, hogy érdemes eldobálni a pénzintézetek értékpapírjait, nem vár csodát a második kör eredményeitől sem.- fogalmazott Bove.A vízválasztó a szakember szerint az október lesz, amikor kiderül majd, hogy a pénzintézetek megkapják-e az ígért könnyítést és a gazdaság az ígért stimulációs csomagot, ami a hitelezést is beindíthatja.