Megtáltosodott Magyarország, a bankoknál cseng a kassza

Ahogy pénteken az MNB adataiból kiderült , nominálisan soha nem volt még olyan magas,a hitelintézeti szektornak, mint 2016-ban. A profit szempontjából a sokat emlegetett 7 helyett 6 szűk esztendeje volt a bankszektornak, a válság első teljes évét, 2009-et ugyanis még kevés céltartalékkal és a piaci hozamcsökkenés meglovagolásával vészelte át., ennek a mélyrepülésnek lett most vége. Hogy tudjuk, mely bankok mekkora profitot értek el, arra néhány hetet vagy hónapot az éves jelentésekig még jellemzően várni kell.

Mégsem lehet felhőtlen az öröm: a tavalyi jó eredménnyel együtt sem érték el még a 2009-es megtérülést sem a hitelintézetek. Az átlagos tőkearányos megtérülésugyan, ami hosszú távon elfogadható szint lenne a tulajdonosok számára, azonban rövid és közép távon biztosan nem fenntartható: becsléseink szerint

2016 ugyanis speciális, egyszeri és átmeneti tételekben gazdag év volt a bankok számára többek közöttmiatt. Tavaly 118 milliárd forinttal több értékvesztést és céltartalékot szabadítottak fel a bankok, mint amennyit megképeztek. Néhány gyakoribb példa ennek okára: 1. sokáig döglődő projekthiteleket refinanszíroztatni tudtak az ügyfelek, 2. hosszú évekig eladhatatlan ingatlanfedezetek vagy akár bedőlt követelések értékesítése segítségével pénzükhöz jutottak bankok, 3. néhány banknál érzékelhető tömegben váltak újra törlesztővé az elszámoláson átesett lakossági, illetve a kkv-ügyfelek.

Az átmeneti hatások jó része 2017-re kifulladhat, miközben a hosszabb távú eredményre nagy hatást gyakorló kamatszint még rosszabb a bankok számára, mint tavaly volt., tovább szűkítve a látra szóló betéteken elkönyvelhető betéti marzsot. A kamateredmény ugyan 5,7%-kal nőtt tavaly a bankoknál a magyar számviteli szabályok szerint (elsősorban derivatív/swap ügyletekhez kapcsolódóan, ami főleg szintén átmeneti jelenség lehetett), IFRS szerint azonban már a féléves jelentések azt mutatták, hogy ez éppen fordítva van. Ais figyelembe véve rövid távon esélyesebb a marzsok szűkülése, mint tágulása.

a mérlegfőösszeg 4,0%-kal,

a nettó hitelállomány 13,5%-kal (!),

a betétállomány pedig 8,7%-kal

Ez ellen a bankok aztudnak csak végezni, amivel kapcsolatban 2016 első ránézésre biztató folyamatokat indított el:növekedett tavaly a hitelintézeteknél.

E statisztika szerint a nettó vállalati hitelállomány 3,9%-kal, a háztartási pedig 0,4%-kal nőtt. Ugyanezt a bruttó hitelállományra megnézve viszont 0,2%-os, illetve 3,2%-os csökkenést látunk. Vagyis, mint nőtt 2016-ban, a nettó hitelállomány növekedése mögött (ahogy az eredményjavulás mögött is) szintén céltartalék-felszabadítások állnak.

Illetve a teljes hitelállomány egy ennél is fontosabb tényező miatt növekedett elsősorban:. Úgy tudjuk, elsősorban hazai fióktelepek által átvett hitelekről van szó, tényleges hitelaktivitás-növekedés nélkül.

Ha már külföld, érdemes megnézni azt is, hogy a bankok külföldi tartozásai hogy alakultak tavaly. Ebben az utóbbi évek jelenségének folytatódását látjuk: 10%-kal 5395 milliárd forintra csökkent a közvetlen külföldi források állománya, a forrásállományon belül részesedésük ezzel a 2008 végi 31%-ról mára 16%-ra olvadt. A külföldnek nyújtott hitelek állománynövekedését figyelembe véve tehát összességében, úgy tűnik,

A külföldi források visszaesése arra is szépen rávilágít, hogy a bankok saját forrásképzésével továbbra sincs probléma. A likviditási helyzetre messziről rávilágítóa hitelintézeti szektorban tavaly év végén, miközben a tőkehelyzetre sem lehetett panasz: az átlagos(közel duplája a kissé más módszertannal számolt válság előtti szintnek), ami - a nagy átlag szintjén legalábbis - bőven lehetőséget ad a kitettség növelésére, a hitelezés fellendítésére.

Az említett pozitív folyamatok hatására a nem teljesítő hitelek arányában hozott igazi áttörést 2016: a lakosságnál már csak 12,7% a hitelintézetek NPL-rájáta (a bankoknál 13,0%), a vállalatoknál pedig mindössze 5,4%. A hitelintézetek hiteleinek mindössze 6,4%-a volt 2016 végén

Kérdés, ezek után mekkora javulást lehet még elérni az MNB által a bedőlt projekthitelek és a hozzájuk tartozó fedezeti ingatlanok vásárlására alapított MARK Zrt. követelésvásárlási szolgáltatásainak igénybe vételével (a tárgyalások, ajánlattételek még mindig folyamatban vannak), hiszen a jegybank kimutatása szerinta 90 napon túl késedelmes hitelek aránya.

(követelés-értékesítéseknek is köszönhetően), erről itt írtunk . Figyelmeztető jel azonban a még megoldatlan problémákra, hogy a nem teljesítő hitelállomány felerészben lakossági jelzáloghitel, azon belül is nagy a szabad felhasználású jelzáloghitelek aránya. A Nemzeti Eszközkezelő 35 ezer darabos kvótája ezekben a hónapokban telik be, a magáncsőd pedig alig 600 igénybe vevőt hozott.

Végezetül tanulságos lehet rápillantani két ábrára a hitelintézetek eszközállományának összetételével kapcsolatban.A lakossághoz hasonlóan a bankoknál is több mint 1000 milliárd forinttal bővült az állomány tavaly is. Az állampapírok aránya részben a hitelállomány, részben pedig az egyéb értékpapírok rovására emelkedett meg. Az utóbbi két évben a jegybanki betétek állományának korlátozása is ezt az állománybővülést szolgálta.