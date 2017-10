Megvan az áttörés: megcsinálták a bankok a saját bitcoinjukat

A blockchain-technológia segítségével percek alatt, harmadik fél jóváhagyása nélkül teljesülnek a tranzakciók. A rendszer egy olyan online, mindenki számára hozzáférhető felületet biztosít, ahol valós időben kerülnek rögzítésre az átutalások. Mivel a rendszer automatikusan feldolgozza a tranzakciókat, és nincs szükség egy közvetítő hitelesítésére, így a bankok számára is vonzó lehet a technológia.Többek között a Barclyas, a HBSC és a Commerzbank is részt vesz az R3-projektben, amelynek célja egy blockchain-alapú fizetési rendszer kidolgozása. Frederic Dalibard, a Natixis digitális vállalati és befektetési banki üzletágának vezetője úgy véli, hogy az R3-projekt fő ígérete, hogy a rendszer felépítése - ami az R3 "Corda" nevezetű platformján alapszik - lehetővé teszi azt, hogy a jegybankok is használhassák, ha egyszer megjelennek a digitális valutáik.Ugyan már számos jegybank vizsgálta egy hivatalos digitális fizetőeszköz bevezetésének lehetőségét, de sokan - köztük az Európai Központi Bank, a Fed és a Bank of Japan is - fejletlennek ítélik a blockchain-technológiát ahhoz, hogy a világ legnagyobb fizetési rendszerei ezt alkalmazzák.A német Berenberg bank előző heti közleményében arról írt, hogy a blockchain-technológia még nagy kihívások előtt áll, ami abból is látszik, hogy eddig a számos kísérletből csak kevés sikertörténet született.A kritikák ellenére sokan hisznek a technológia sikerében. Az UBS Wealth Management elemzése alapján 2027-től globálisan akár évi 400 milliárd dollár gazdasági értéket teremthet a blockchain-technológia használata.