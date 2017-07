Melyik bank húzza le a legjobban szegény magyarokat?

Európa egyik legkevésbé hatékony bankrendszere

Az MNB jóvoltából szinte közhely ma már, hogy a magyar bankrendszer Európa egyik legkevésbé költséghatékonyan működő bankrendszere. Ezt az állítást múltkori saját számításaink árnyalták, de megcáfolni nem tudták. A jegybank állításának a második fele nagyjából úgy szól, hogy a magas működési költségeket ügyfeleikre hárítják a bankok, és különösen a lakossági üzletágban folytatott (ár)verseny lanyhább a kelleténél.A bankok nyilvános adatai sajnos nem eléggé részletesek és egységesek ahhoz, hogy mindezt tételesen igazolni tudjuk, de a bankszintű eredményszámokból levonható néhány következtetés. Megnéztük ezért minden a nyolc nagybanknál a nettó kamatbevételek és a nettó díj- és jutalékbevételek szintjét, és ezt a mérlegfőösszegre, konyhanyelven a bankok méretére vetítve felállítottunk egyfajta sorrendet.

Megszenvedték a bankok a válságot

A hazai hitelválságot éppen megelőző 2008-as évhez képest 21%-kal csökkentek a nettó kamatbevételek (lásd a fenti ábrát) 2016-ra, a 2010-es csúcshoz képest pedig 35%-os a visszaesés.

A hitelállomány eközben 2008-hoz képest nyolc év alatt még nagyobb mértékben, 34%-kal csökkent, vagyis a hitelekre vetített nettó kamatmarzs nőni tudott. A teljes eszközállományra (mérlegfőösszegre) vetítve ez már nem igaz: 3,5%-ról 2,7%-ra csökkent a marzs, jórészt nyilvánvalóan az eszközök egyre nagyobb részét kitevő állampapírok alacsonyabb kamata miatt.

A nettó kamatmarzsot tovább szűkítette az elmúlt években, hogy miközben az eszközoldalon folyamatosan csökkentek a kamatok, a forrásoldalon elérhető kamatcsökkenés beleütközött a 0%-os korlátba (nagyon összement a betéti marzs, és a lakosságnál jogilag nem tudnak, de a vállalatoknál sem mernek negatív betéti kamatot alkalmazni a bankok).

A korábban vásárolt állampapírok lejárata és megújítása az alacsony hozamkörnyezetben negatív hatással van a bankok kamatbevételére. Az MNB év eleji adatai szerint a bankok kamatozó értékpapír-állományának a több mint 21%-a olyan papír, amelyet 2013 előtt bocsátottak ki, de 2020 végéig lejár.

Az UniCredit és a K&H kivételével mindenhol csökkentek a nettó kamatbevételek 2008 és 2016 között, a legnagyobb mértékben a jókora hitelportfólió-tisztításon átesett CIB Banknál, a legkisebb mértékben pedig az OTP magyarországi tevékenységénél.

Ezzel szemben a nettó díj- és jutalékbevételek 2008-hoz képest 41%-kal emelkedtek a nagybankoknál. Csakhogy ennek a jó részét az állam fölözi le tranzakciós illeték formájában. A tranzakciós illeték bevezetése utáni első, 2013-as évhez képest jóval kisebb mértékben, 11%-kal nőttek a nettó díj- és jutalékbevételek 2016-ra, elsősorban az üzleti aktivitás fokozódásának köszönhetően.

A nettó díj- és jutalékbevételek egyedül az MKB Banknál csökkentek 2008 óta, a legnagyobb mértékben pedig az Erste Banknál növekedtek. E változások mögött persze részben számviteli sajátosságok, átsorolások is állhatnak, amelyeket egyenként nem vizsgáltunk.

Mielőtt a bankok sorrendjére rátérnénk, néhány fontos megállapítás a nagybanki "szektorról":

Itt a lista

A lista első felét a lakossági, a második felét pedig a vállalati túlsúlyos bankok dominálják (az UniCredit és részben a K&H kivétel). Ennek egyik oka az lehet, hogy a lakosság esetében kisebb a nagybankok közötti árverseny, mint a vállalatok esetében, ezzel lejjebb még foglalkozunk.

A Budapest Bank hitelportfóliójában lehet a legmagasabb a magas marzzsal rendelkező lakossági fogyasztási hitelek aránya a nagybankok közül, az OTP pedig történelmi beágyazottságának, ismertségének és nagy fiókszámának köszönhetően képes számos szegmensben a piaci átlag fölött árazni.

Az eszközarányos nettó kamatmarzs a nem teljesítő hitelek arányával is összefüggésben áll: minél magasabb az NPL-ráta, ceteris paribus annál alacsonyabb a nettó kamatmarzs, hiszen a hitelállomány egy része nem termel bevételt. Ezzel is magyarázható a korábban aktívan projekthitelező nagybankok rossz pozíciója.

A nettó kamatmarzsot a magasabb hitel / betét arány is felfelé tolja, ennél azonban fontosabbnak bizonyult a magyar nagybankoknál a hitelállomány szerkezete, például jelzáloghitelhitel/fedezetlen fogyasztási hitel, illetve retail/corporate hitel szerinti megoszlása.

Az elmúlt kilenc évben a Budapest Bank és az OTP eszközarányos nettó kamatmarzsa volt a legmagasabb, a CIB Banké és a Raiffeisené pedig a legalacsonyabb. Annak, hogy a lista így fest, számos oka lehet, csak néhány ezek közül:

Kissé más a sorrend, de hasonló következtetéseket vonhatunk le a hitelállományra vetített nettó kamatbevételek szintjéből is, mint eszközállomány alapján.

A fentiek részben a nettó díj- és jutalékmarzsra is érvényesek, itt azonban a hitelezéstől független üzleti aktivitásnak (számlavezetés, treasury szolgáltatások, pénzügyi közvetítés stb.) is nagy szerepük van. Ezen a listán szintén azok a bankok szerepelnek a legjobban, amelyeknek a teljes működése nyereséges volt a válságos évek nagy részében is.

Egy komolyabb mérés

A bankok közötti verseny intenzitásának mérésére az MNB idén először a vállalati és a háztartási hitelpiacra külön is kiszámította az úgynevezett Lerner-indexet. Ha a piacot tökéletes verseny jellemzi (a szereplők árelfogadók), akkor a mutató értéke nulla, ha viszont nagyobb a szereplők piaci ereje (oligopólium vagy akár monopólium alakul ki), akkor nagyobb értéket vesz fel. A szakértők azt találták , hogy a vállalati hitelpiacon mind az állomány, mind az új kibocsátású hitelek esetén nagyon erős a verseny. Ezzel szemben a háztartási hitelek piacán gyenge verseny és jelentős piaci erő jellemzi a bankokat. Itt 2004-től 2008-ig, a devizahitelezés felfutásával egyre intenzívebbé váló verseny a válság kitörésével megszűnt, és az index visszaemelkedett a 2004-es szintre. Kisebb hatást gyakorolt az indexre (elsősorban az új hiteleknél) a végtörlesztés, amikor csökkent a bankok hitelkínálata és megnövekedtek a hitelkamatok. A forintosítás és az ehhez kapcsolódó kamatcsökkentés szintén az új hitelek esetén gyakorolt átmeneti csökkentő hatást a mutatóra, azonban a forrásköltségek és a hitelezési veszteségek csökkenése 2016-ban ezt a változást ellensúlyozta, így az index visszaemelkedett 2014-es értékére. Az index alapján 2016-ban is gyenge volt a verseny a lakossági hitelpiacon - állapította meg az MNB. Mindezzel jórészt összecsengenek a fenti számok, amelyek a nagyobb lakossági kitettséggel rendelkező bankoknál mutatják a magasabb kamatmarzsot.

Tanulság

A nagybankok nyers eredményszámainak egyszerű elemzése alapján csak elnagyolt következtetéseket vonhatunk le az egyes piaci szereplők árazásáról. Sokkal inkább a bankok üzleti modelljében, hitelportfóliójának szerkezetében és múltbeli kockázatvállalásában meglévő különbségekről hordoznak érdekes tanulságokat. Felszínes következtetéseink ugyanakkor összecsengenek az MNB mélyebb elemzésével, amely a lakossági hitelezésben gyenge, a vállalati hitelpiacon viszont erős versenyt talált. Ennek az eltérésnek meghatározó, de nem kizárólagos szerepe van a bankok (bevételi marzsok szerinti) sorrendjének kialakulásában.