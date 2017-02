Menekülnek az adóelkerülők Svájcból, és inkább törlesztik a tartozásukat

Arra számítunk, hogy a vagyonkezelési üzletágunk nettó pénzárama a 2017-es, 3-5%-os célkitűzésünk alsó felét fogja súrolni

A svájci bankokra vonatkozó titoktartási törvényeket a válság után gyakorlatilag eltörölték, egyre több ország hatóságai, felügyeleti szervezetei férnek hozzá azoknak az állampolgároknak az adataihoz, akik eddig az alpesi országban rejtegették a pénzüket.Többek közt Argentínában, Brazíliában és Indonéziában is amnesztiaprogramot hirdetett a kormány az adóelkerülőknek, ami azt jelenti, hogy azok, akik svájci bankokban tartották adózatlanul a pénzüket, megúszhatják a büntetést, ha az eddig nem befizetett adótartozásukat most törlesztik, a pénzüket pedig hazavihetik.Ezért rengetegen kezdték el kivenni a pénzüket a privátbanki számláikról és törleszteni belőle az adóhatóságok felé való tartozásukat. Várhatóan az amnesztiaprogramok és az OECD Automata Információcsere-programja (Automatic Exchange of Information) miatt, ami egy nemzetközi pénzügyi információs rendszer, idén is folytatódni fog ez a tendencia.- mondta a UBS pénzügyi vezetője a Reutersnek A Credit Suisse pénzügyi igazgatója 9 milliárd svájci frank kiáramlására számít 2017-ben, a Julius Baer pedig arra számít, hogy 2018-ban is nettó tőkekiáramlást fognak elszenvedni.