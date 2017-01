Menekülnek Mexikóból az Egyesült Államok bankjai

A amerikai pénzintézetek 13 százalékkal csökkentették a mexikói üzleti kitettségüket az elmúlt két évben az SNL Financial adatai szerint, melyet a CNBC dolgozott fel. A 11 amerikai bank, amelynek üzleti érdekeltsége van Mexikóban, összesen 96 milliárd dolláros mexikói kitettséggel rendelkezik.A legnagyobb üzletágat a Citigroup üzemelteti az Egyesült Államok déli szomszédjában, még úgy is, hogy 23 százalékkal csökkentette 2014 harmadik negyedévétől 2016 harmadik negyedévéig a kitettségét, a 65,8 milliárd dollárra.Bár kevésbé valószínű, hogy két éve megjósolták Donald Trump választási győzelmét, a kivonulás időzítése mégis tökéletes. A pénzintézeteket is rosszul érintheti az, hogy Donald Trump a kampánya alatt tett ígéreteit elkezdte megvalósítani: egy hatalmas falat fog építeni az amerikai határra, valamint megfenyegette az országot, hogy 35%-os tarifával bünteti majd a mexikói importárut, ha nem hajlandóak újratárgyalni az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA).A Citigroup sem tervezi, hogy teljesen kivonul Mexikóból: Michael Corbat vezérigazgató szerint a pénzintézet igazodni tud majd a változásokhoz és fontos befektetési területnek tartja az országot. Hozzátette, hogy együtt tudnak majd dolgozni Trump terveivel, mivel a bank már "korábban is manőverezett ilyen dolgok körül" a történelme során.